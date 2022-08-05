美國眾議院議長裴洛西離開台灣後，中共以演習為名，對台灣實質封鎖，聯電榮譽董事長曹興誠表示，「習近平可能以為台灣人都貪財怕死，所以不把台灣放在眼裡。」新加坡籍曹興誠宣佈捐出一億美元，協助台國防單位。對於曹興誠關心台灣安全表達感謝，但捐一億美元協助國防，無疑是添加兩岸開火的柴火，十足的添亂行為；若他捐助給台灣農漁民，協助農漁民度過因裴洛西來台後的經濟損失，這才是真正的企業家；曹興誠一向財大氣粗，對於兩岸也常常有自己的觀點，他主張的「兩岸和平共處法」令人印象深刻；然而他的主張與論述變來變去，或許與他所受到的遭遇及對待有關。

首先，曹興誠捐助一億美元，是否會落實到位？仍有疑問；其次，他捐助的項目為國防軍事，最後只會到軍火商的手上，對台灣人民一點感覺都沒有，也沒有助益，更對民主中的主角人民沒有任何的幫助；再者，曹興誠表示，中共本質是流氓、地痞，不講立法、司法，台灣統派想要統一，是要與黑社會統一，他呼籲，要與統派劃清界線，那麼曹興誠之前是否被歸為統派的代表呢？怎麼轉眼成為反共之台獨鬥士？

曹興誠最為外人所記憶，他主張藍綠應共同推動「兩岸和平共處法」。他說道中華民國是一個主權獨立的國家，不必再宣佈獨立；中華民國不排斥與大陸統一，惟統一與否必須通過「統一公投」，由兩千三百萬人共同決定。當時民進黨陳水扁總統還公開痛罵他：「生意人操弄政治」，「假和平之名，行反獨促統之實」，「連天上的媽祖都不會原諒」；「只有統一公投，卻不容許獨立公投，絕非真正的民主」！這些過去種種，如果曹興誠不健忘，應當歷歷在目。

2011年當時聯華電子榮譽董事長曹興誠應邀到工商協進會公亮紀念講座演講時，會中大談他極力主張的終極統一「兩岸和平共處法」。曹興誠表示，台灣不要排除統一，但要叫中國拿出條件來，讓台灣人公投決定是否要統一；就像一間小公司不可能永遠拒絕大公司的併購案，但大公司若想併購，就要拿出讓小公司滿意的條件。「兩岸和平共處法」制訂不是為了促進統一，而是要提供兩岸一個處理統一議題的管道，日子久了以後，中國人民也會瞭解到台灣人的主體意識、民主價值，以及公民投票的重要性，對中國民主化、法制化也會有幫助。

總之，1982年創立台灣第一家積體電路公司聯華電子的曹興誠也曾佈局大陸，是位不折不扣的台商，當時他對兩岸統一還是持正面看法；如今立場丕變，讓人摸不著頭緒，哪一個是真實的曹興誠？2011年1月，他放棄中華民國國籍，加入新加坡籍，那是他的個人選擇，理應得到尊重；但他常常對台灣指手畫腳，此次裴洛西訪台，他也不甘寂寞來蹭熱度。

對於曹興誠關心台灣安全，表達深深謝意，但他應當關心的是人民，而非軍火商，他主張終極統一的「兩岸和平共處法」難道忘了嗎？添加軍事柴火與「兩岸和平共處法」根本背道而馳，商人有商人的算計，要避免財大氣粗及亂開支票的習氣，人們才會發自內心尊敬及感謝他。（作者為中國文化大學國發大陸所）

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