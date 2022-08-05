美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，引爆一連串政治效應，中國大陸為了反制她到台灣「竄訪」，接連3天在台灣周邊進行軍事聯合演訓，首日就已經至少對台發射11枚東風飛彈，讓台灣處於「戰爭的迷霧」之中，兩岸儘管還沒有因裴洛西訪台，在大陸的軍演之下衍生成對撞衝突，但是她所帶來的「禍害」，已經遺留在台灣這塊土地上。

裴洛西代表團於8月2日飛抵台灣，儘管前一天中國外交部發言人趙立堅就警告：「裴洛西眾議長如果赴台，將是對中國內政的粗暴干涉，中方要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」

但是裴洛西卻解釋說：「我們的代表團來到台灣，是為了明確表明我們不會放棄台灣」。大陸外交部還再次警告說：「台灣將因她此行而面臨嚴厲的反制措施」。結果中國說話算話採取大動作反制台灣，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，已經對兩岸關係及台灣經濟造成負面影響。可以說，裴洛西來台訪問一天，台灣付出了慘痛代價，可能還會禍延子孫。

訪台選舉秀、政績宣傳工具

根據2022年8月1日美國皮尤研究中心公布美國民眾對兩岸關係的看法顯示，有78%的美國民眾認為台海兩岸緊張局勢，確實為美國國家當前重要議題，其中32%的民主黨與40%的共和黨支持者表示兩岸問題情況嚴峻。在美國民眾心中，兩岸問題是重要議案，裴洛西訪問台灣所激起的波濤，顯然也是美國民眾所關注的議題。

裴洛西今年年初宣布競選連任，原本4月計畫訪問台灣，因為染疫而延遲到8月，這次裴洛西代表團拜會蔡英文、賴清德、立法院、參訪人權博物館與人權倡導者會面之外，更重要的是密訪台積電，討論美國《晶片法案》（Chips and Science Act），該法案內容為聯邦政府將補助美國本土晶片廠520億美元。裴洛西與台積電所達成的共識，可以是民主黨的「戰利品」，有利於11月美國的期中選舉。

裴洛西來台話題引起全球關注、媒體輿論的焦點，得到歐美國家的支持，可以說是一場國際級的選舉造勢，沒意外裴洛西將會順利當選，再次擔任眾議院議長，裴洛西訪台的成果，對她個人聲望、民主黨選情或者美國國家利益來說都是利大於弊。

美國的經濟損失 要從台灣賺回來

裴洛西此行還有一個目的是想要賣更多武器給台灣。美國參議院外交委員會主席梅南德茲投書紐約時報表示，「眾議院議長裴洛西訪台是正確之舉。美國有和台灣人民同在的道義責任，應與台灣合作更新軍備，嚇阻北京武力犯台」。

2022年5月美國國會參議院批准近400億美元的對烏克蘭新援助法案，這項400億的援助計劃包括：60億美元用於安全援助，包括培訓、設備、武器和支持；87億美元用於補充運往烏克蘭的美國武器庫存；39億美元用於歐洲司令部的行動等。美國花在烏克蘭的援助費用，必須想辦法賺回來，因此與烏克蘭有著相同命運的台灣，反倒成為美國「吸金」的對象。

如果未來解放軍不斷在台灣邊境進行軍事演習，甚至發動海上封鎖，萬一差槍走火爆發衝突，直接登陸奪島，台海衝突自動套上烏俄戰爭模式，今日的烏克蘭，就真的可能變成明日的台灣。只是，台灣與烏克蘭不同的地方在於，美台之間有台灣關係法，美國有權力提供台灣的支持，台灣取得美軍武器必須自己花錢，但是對美國來說這不違背美國一中政策與對台政策，不會破壞美中關係，更不需要替台灣上戰場，台灣成為軍購凱子。

「玩火自焚」 燒到自己身上

對於裴洛西訪台效益，台灣外交部表示「向各國傳遞台灣是民主夥伴訊息」。此話的意思是，台灣得到美國的精神上的支持。

仔細看裴洛西訪台行程安排充滿了美國價值與國家利益。台灣換來卻是中國大陸的經濟制裁與軍事威嚇，讓台灣處於不利狀態之中，目前大陸在台灣周圍進行軍事演習展示軍事能力，要向世界傳達一旦發生台海衝突，任何國家都無法突破解放軍對台灣的封鎖，台海戰爭只是兩岸的國內戰爭，外國難以干涉。

大陸因素向來影響台灣選民的政治傾向，這次裴洛西帶來的影響與後果，是否得到台灣人的民心?還是一大問號。如果兩岸衝突無法善了，回到平衡狀態，嚴重的話可能連帶衝擊到往後的選情。

中國大陸對台灣反制效應開始發酵，裴洛西訪問南韓備受冷落，總統尹錫悅找藉口不見裴洛西，不見外交官員出面接待，南韓害怕落得與台灣同樣的下場，傷害國家利益，中國軍演警告台灣，連帶讓其他國家備受壓力，這就是裴洛西帶來的「禍害」。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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