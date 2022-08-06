春秋戰國時代位於中原西陲的秦國，由小國躍升為一代霸主，秦王政滅六國統一天下，結束「爭地以戰，殺人盈野；爭城以戰，殺人盈城」的戰國亂象，創造歷史舞台奇蹟，是史有記載的中國歷史大事，影響深遠（108年台灣中學新課綱亦不敢略秦不談）。

但後人對秦始皇褒貶不一，考據史籍，以華夏之大，人口之眾，各國制度之差異，秦始皇為求興邦強國，實施鐵腕政策，嚴刑峻法，大刀闊斧統一律令制度，無區別執行，乃功大於過或說「功在後世，罪在當時」。要論述大秦帝國史勢成博士論文，僅概述於後。

●呂不韋成就秦始皇

衛國商人呂不韋在趙國都城邯鄲經商時，結識在趙國當人質的秦國公子嬴異人（秦國太子嬴柱之子），由於非正室所生，被送做人質，呂不韋見其面如傅粉，唇若塗朱，具貴介之氣，認為「奇貨可居」，決定押注嬴異人並對他說：秦昭襄王最寵愛的華陽夫人無子，我設法遊說她在皇上美言立你為繼承人。

嬴異人大喜說：若成，秦國天下將與之共享。呂不韋透過賄絡說服華陽夫人收嬴異人為義子，因華陽夫人是楚國人，呂不韋事先教異人穿楚服說楚語，華陽夫人令異人改名「子楚」，再說服太子嬴柱立異人為子嗣，公元前251年秦昭襄王崩，太子繼位乃秦孝文王，在位三日竟卒，儲君子楚繼位，即秦莊襄王。《東周列國志》第一百一回記載：「國人皆疑呂不韋欲子楚速立為王，乃重賄左右置毒藥於酒中，文王中毒而死，然心憚不韋，無敢言者」。莊襄王死因其他史籍並無記載而成謎。

子楚繼位後任命呂不韋為丞相，權傾朝野，時為公元前249年；同年，東周末代君主周赧王與諸侯謀秦，呂不韋奉命誅殺末君，滅孱弱的東周。他娶甚具姿色的邯鄲歌女趙姬為妻。莊襄王子楚對其迷戀，呂不韋懷有極大野心，就將有身孕的趙姬獻給子楚。不久，趙姬產下一子就是後來的秦王嬴政。

●陰謀曝光作法自斃

莊襄王即位3年去世，13歲太子嬴政繼任為王，尊呂不韋為相國，號稱「仲父」，22歲正式掌權執政。秦王年少時太后趙姬舊情復燃私通呂不韋，呂不韋恐嬴政年長察覺姦情將禍殃己身，乃以假宦官、身賦異稟之人嫪毐奉獻給太后。太后喜，親嫪毐疏呂不韋，並與嫪毐生有2子。

始皇9年，嫪毐遭密告並非宦官並與太后私亂生子2人皆匿之。嬴政得知係呂不韋陰謀為之，大怒，滅嫪毐三族，殺太后所生兩子，並欲殺丞相呂不韋。因為其事奉先王有功，賓客辯士為遊說者眾，嬴政始網開一面，罷其相位，流放河南。

呂不韋在河南，各國賓客仍絡繹不絕地前往拜訪。秦王恐其叛變，就傳信給呂不韋說：「君何功於秦？秦封君河南，食十萬戶。君何親於秦，號稱仲父？」，下令他全家遷居巴蜀。

呂不韋見秦王嬴政的書簡充滿怨怒，自知難逃一死就飲毒酒自殺。嬴政徹底清除呂不韋和太后對朝政的影響後，任用尉繚和李斯等人，開始邁向統一天下的道路。

秦王嬴政準備統一六國時，各國陸續派人到秦國遊說離間，於是嬴政下逐客令包括楚人李斯。李斯乃上諫一篇歷史上著名的《諫逐客書》，略謂「臣聞吏議逐客，竊以為過矣…夫物不產於秦者，可寶者多；士不產於秦，而願忠者眾。今逐客以資敵國，損民以夠益仇，內自虛而外樹怨於諸侯，求國無危，不可得也」。他認為秦王驅逐客卿形同資助敵國，必生災難。嬴政認同李斯建議，封其為廷尉（掌管刑獄的最高司法官吏），滅六國後更任命為丞相。

●秦滅六國千古一帝

秦國因商鞅變法和秦莊襄王子楚的富國強兵政策，國力成為七國之冠。嬴政掌權後以十年時間採遠交近攻、先弱後強策略，由7名大將王翦、王賁（王翦之子）、李信、內史騰、楊端和、蒙武（蒙驁之子）、蒙恬（蒙武之子）依次消滅韓、趙、魏、楚、燕、齊六國，在秦王政26年一統華夏。

六國既滅，丞相、御史大夫等群臣都說：今陛下興義兵平天下，五帝所不及。古有天皇、地皇和泰皇，尤以泰皇最尊，因此以「泰皇」作為秦王帝號，天子命令稱「詔」，天子自稱「朕」。嬴政下結論說：五帝的「帝」可保留，泰皇則去「泰」留「皇」，合稱「皇帝」，其他稱呼則依眾臣之議。

隨後秦王嬴政追封子楚為太上皇，自稱「始皇帝」，後世依次稱二世、三世直到萬世，代代相傳。秦始皇是第一位行使中央集權的帝國，明朝史學家李贄於其著作《藏書》評論嬴政：「始皇帝，自是千古一帝也」。

千古一帝，攝於秦皇島始皇出海求仙處景點門口（照片：作者歐陽聖恩提供）

●始皇統一華夏新措施

一、改變新年：十月初一做為新年開始，以6為一個單位來計數。

二、更換皇室顏色：以黑色為主，作為服裝、旌旗和符節顏色，百姓不得使用。

三、嚴刑峻法：凡事依律法辦理，犯罪處以殘酷刑罰。

四、廢封建置郡縣：廢除自周朝以降封地給諸王的制度，將全國分為36郡（後增至41郡），郡以下設縣，基層分為鄉、亭、里。由三公九卿組成皇室架構，地方官吏由中央直接任命，不同於過去世襲相授，加強中央集權。周朝制度與秦相反，乃「縣大於郡」，《逸周書作雒》記載「千里百縣，縣有四郡」；《左傳》亦記載「克敵者，上大夫受縣，下大夫受郡」。

五、盡搜武器鑄銅人：蒐集全國兵器到咸陽熔化後鑄成十二銅人和大鐘、鐘架，各重千石，置於宮廷；將12萬戶富豪遷到咸陽監控。

六、統一經濟制度：廢棄西周推行的土地國有制，實施土地私有制，農戶據實申報自有土地，按畝納稅。同時將賦稅分為田租、口賦（按人頭徵稅）和雜賦3種。

七、統一貨幣：戰國時期幣制混亂，秦始皇廢除各國原有貨幣統一鑄造新幣。新幣分為兩種：一為黃金，名鎰，每鎰20兩；一為銅錢，名半兩，圓形方孔。全國幣制的統一，克服了經濟發展的障礙。秦「半兩」所奠定的「孔方錢」模式，除王莽改制的短暫時間，一直是中國最主要貨幣形式，直至清朝末年才被銀元所取代。

八、統一度量衡：戰國時期度量衡制度混亂，計量單位不一致，不利統一後的商品交換和百姓生活。因此秦始皇下詔統一度量衡，以秦國的度量衡為標準，在舊有的度量衡上加刻秦始皇統一度量衡的詔書，在新的度量衡器刻上詔書推廣到全國各地。

九、書同文：秦始皇統一中國之前，列國的文字並不一致，就是一樣的文字也有好幾種寫法。秦始皇規定標準化的統一文字，有利各國的文化交流。被認為最早的書同文即是秦始皇帝所執行推廣的「小篆」字體。

十、車同軌：戰國時代各國都是土泥路，車輪反覆碾壓之後會形成與車輪寬度相同的下凹車道，各國輪距不同，馬車行駛不便。秦始皇規定馬車的左右輪距一律改為6尺（等於兩公尺），便於各國車軌能相接。秦始皇27年起，以咸陽為中心陸續修建3條6尺寬馳道：一條向東直通昔日的燕齊；一條向南直達吳楚；第三條是為加強對西北匈奴的防禦而修築。

●苛政民反與文化災難

但秦始皇的以下措施造成百姓怨恨反抗和文化劫難：

一、徭役苛重：秦始皇在滅六國後理應輕徭薄賦，讓百姓安居樂業，休養生息。但是他卻好高騖遠、不恤民力，內則勞師動眾將盤踞在重巒疊嶂之間，蜿蜒在沙漠的秦趙燕各國舊城牆用「糯米砂漿」連接起來，從臨洮到遼東綿延萬里，「萬里長城」之稱由此而來（註一）。

萬里長城（照片：作者歐陽聖恩提供）

強迫囚犯70萬人修築阿房宮（註二）、驪山始皇陵墓、外則勞師遠征，派蒙恬率30萬大軍北逐匈奴，屠睢率60萬秦軍南征百越；當時秦軍加上六國降軍達到百萬之眾。到秦二世時為加強控制，律法更嚴苛；陳勝、吳廣到漁陽戍邊的隊伍遭遇大雨，道路泥濘難以通行而遲到，依秦之律法唯一死刑，只好揭竿為旗造反，展開推翻暴秦的序曲。

二、焚書坑儒：秦始皇34年，齊人淳于越提出恢復周朝封建制度，丞相李斯反對，認為制度應隨時代變遷而有所不同，不宜以古非今，並建議「只保留秦國史書，其他六國史書都焚毀；諸子百家之書只有博士官職可以保留，民間藏書一律燒毀；醫藥、占卜、農業書籍民間可保留；學法之人以官吏為師」，秦始皇下旨同意，史稱「焚書」。焚書法令「挾書律」（對收藏違禁書籍之人處以滅族酷刑）在西漢惠帝時期廢除。

《史記》記載焚書曰：「臣請史官非秦記皆燒之。非博士官所職，天下敢有藏《詩》、《書》、百家語者，悉詣守、尉雜等燒之。有敢偶語《詩》、《書》者棄市。以古非今者族。吏見知不舉者與其同罪。令下三十日不燒，黥為城旦。所不去者，醫藥、卜筮、種樹之書。若欲有學法令，以吏為師」。

焚書的第二年，兩名為始皇煉製長生不老之藥的術士侯生、盧生煉藥未果，反而散布許多對始皇不利言論，始皇大怒，逮捕嚴辦。涉案者指控毀謗言論的來源，前後揭發460餘人；始皇下令將涉案的460餘名儒生坑殺在咸陽。《史記‧秦始皇本紀》記載，始皇長子扶蘇向始皇進諫「諸生皆誦法孔子，今上皆重法繩之，臣恐天下不安」；秦始皇盛怒，令扶蘇遠赴北方上郡（蒙恬駐軍防禦匈奴之地）擔任監軍。

《史記》記載：「吾前收天下書不中用者盡去之。悉召文學術士甚眾，欲以興太平，方士欲練以求奇藥，終不得藥。盧生等吾尊賜之甚厚，今乃誹謗我以重吾不德也。諸生在咸陽者，妖言以亂黔首（百姓），乃將460餘人皆坑之咸陽，使天下知之以懲後」。

●後世對秦始皇之評價

替秦始皇平反者包括宋代史學家鄭樵：「秦時未嘗廢儒，而秦始皇所坑之儒者，蓋一時議論不合者耳」；明末清初學者朱彝尊：「秦本坑亂道之儒而非聖人之徒」；清朝文學家劉大櫆：「書之焚，非李斯之罪，而項籍之罪也」。

現代史學家梁啟超指出：「二事同為虐政，而結果非可以一概論。坑儒之事，所坑者咸陽四百餘人耳。且禍實肇自方士，則所坑者十九皆係左道欺罔，邪諂以易富貴，在法宜誅也」。後世尚有諸多為始皇抱不平者，不勝枚舉。

【註一】：歷代長城總長為21196.18公里（2012年中國國家文物局數據），跨越吉林、遼寧、北京、天津、山西、陝西、寧夏、甘肅等15個省市自治區。山海關是長城東部最大關口，被認為是明代長城的東北起點，而有「東起山海關，西至嘉峪關」之稱。1989年在中朝邊境的遼寧省丹東市發掘出600餘公尺「虎山長城」遺址，這發現使明代長城延長1000多公里，也改變長城東始於山海關的說法。

丹東的虎山長城（照片：作者歐陽聖恩提供）

【註二】：唐代杜牧作《阿房宮賦》：「六王畢，四海一；蜀山兀，阿房出…覆壓三百餘里，隔離天日」，詳細記述阿房宮的修建及毀滅，描寫出舉世無雙的繁華宮殿形象。相傳被項羽縱火焚毀，但《史記》僅記載「燒秦宮室，火三月不滅」，大秦帝國僅存在15年轉瞬消逝，阿房宮是否完工和如何毀滅是謎。1956年遺址被發現位於陝西省西安市西南阿房村。筆者於1995年因公赴西安參訪時即住在阿房宮酒店。