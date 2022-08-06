相信8月2日晚上對於許多人來說都是一個不眠之夜。直至現在，我家還在播著關於「裴洛西竄訪台灣」的新聞與報導。

我男朋友是桃園人，在廈門工作，我在安徽家中。七月底，他公司有個小長假，就很開心地來了安徽。畢竟即便都在大陸，但因為各地疫情反覆，我們也快半年沒見了。

我們一起逛公園、看電影、遛狗狗、吃清補涼、過炎熱卻有微風的夏天。

路上看到一個姑娘捧著一束好看的花，我笑著對男友吐槽說：「看看人家，你挑花的眼光啥時候也進步一下唄？」

男友特別認真地為自己辯解，「我是在網上給你訂誒！」說完就順道捏了我的臉蛋一下。

按理說，這個節奏的假期裡，真的沒啥消息能吸引到我們，結果卻被裴洛西這個老太太打擾到了——

「啥？這老太太有82歲啦？！」男朋友坐在我身邊劃著手機驚呼。見我沒回應，又轉頭來拍著我重複了一遍，「裴洛西82歲了！」

這可能是最讓男友驚詫的地方了。裴洛西這事兒我從很早就開始關注，但男友是在這兩天才認識了這個名字。從很多個角度來講，或許大陸人比台灣人更關心裴洛西的動向。

8月2日中午，裴洛西還在馬來西亞。我還是忍不住，好奇地問男朋友：「你覺得她到底會不會去？」男友正在吃飯，嘴裡東西都還沒嚥下就毫不猶豫說：「不會，去了到底有啥好處啊。」

一切看起來還算平靜。只是第二天（也就是8月3日）男友就要返回廈門，略微關注的事情就是航班到底會不會被取消，畢竟「廈門航空對部分航班調整」的消息正在熱搜上爆掉。

我們帶著狗狗去吃了個牛排、喝了南瓜湯，把烤腸裡包著的小骨頭全都餵了狗狗，兩人一狗都非常滿足。

飯後，男友突然說，「不如去買束小花吧。」我有點驚訝，」為啥呀？」「我看家裡花瓶還空著呢，而且你不是說我挑花眼光不好嘛，多鍛煉嘍。」

於是我們捧著花回到家，打開電視一起追劇。《知否知否》真的很好看，說的是家長裡短，講的是人間情義。這些天我們從第一集追到了三十多集，正播到顧廷燁扶助新皇登基、東山再起。

知否我都已經看過好多遍了，只是覺得再看一遍也不膩。男友是第一次看，不准我劇透，在那看得特別認真，一秒都不願意錯過。

我躺在沙發上開始滑手機。咋回事，怎麼感覺有點不對勁？還真要去台灣？我越來越焦急，刷微博，崩了；看抖音，不大想；小紅書，一片祥和無事發生。微信群和朋友圈倒是炸成一團，各種消息漫天飛。

我狠狠地戳了幾下男友，喊道「裴洛西真的要去！」男友蛤了一聲，拿起遙控器暫停電視，找到手機開始看消息。我沒在看他，只是盯著裴洛西專機的飛航直播，緩過神來，發現男友已經在繼續看《知否》了。

「靠，你這麼淡定嗎？」

「不然勒，要緊張啥啊？」

「你老爸老媽休息了嗎？」

「不知道誒，剛剛說了晚安。」

「我看桃園機場收到恐嚇信誒！你家離機場還有段距離吧？」

「遠得很喲。」

「誒可是媒體說裴洛西是要去松山機場啊……」

「誒到底為什麼這裡突然又有刺殺啊！」

「啊？喔……那是顧廷燁自導自演，為了激趙宗全趕緊進京面聖爭取皇位......」

我繼續刷手機，他繼續看《知否》。我看著飛機一步步到了花蓮、宜蘭，直逼桃園的方向。我緊張死了，還是戳男朋友，「她不會要從松山機場改到桃園機場吧！」男友看著電視頭也不回地說，「也有可能吧。」

很快飛機就在桃園上空轉了個彎，往台北飛去。我舒了口氣，卻更緊張起來——我看到畫面一步步放大，從台灣島，放大到北部區域，再放大到能看見桃園新北台北的交通線 ，放大到看見了不同顏色的台北捷運，放大到能看見中山北路、民權東路，放大到看見當時我住過的那間公寓樓旁邊的公園輪廓，大、大、再大，最後停在了松山機場。

原來再一次這麼認真地看台北地圖，竟是以這種方式。

再一次這麼認真地看台北地圖，竟是以這種方式。（作者提供）

真的到了。

微信群和朋友圈又迎來了一波高潮。解放軍軍機穿越台灣海峽的新聞爆出，一個「台北上空拉響防空警報」的視頻開始流傳。我疑惑地點開看，終於吸引了男朋友的目光。男友又一次暫停了電視，仔細看視頻。

「靠，不會吧？可這是消防車的聲音誒。」

男友又拿起自己的手機反覆刷新。

「沒有呀，台北沒啥動靜。」

很快，謠言不攻自破，視頻應該是被配了音，台北並沒有拉響防空警報，軍機也沒有繞飛台北上空，更沒有哪裡發生了爆炸、冒煙。

突然，一堆直播平台全都停了，傳言是裴洛西正在去酒店的路上，台媒頓時沒了啥消息。微博還在崩，微信瞬間蹦出很多消息：全國人大常委會、國台辦、國防部、外交部、東部戰區相繼發聲，主要圍繞四字展開，「強烈譴責」。沒過多久，新華社受權公告在幾分鐘內達到了10萬+的閱讀量，軍演示意圖瞬間刷屏。

我看著男友，男友長歎了一口氣：「美國真的是在搞事情啊，有大病。」正在罵著，微博卻在他的手機上奇跡般復活了，許多網友正在陰陽怪氣，覺得丟面子、浪費時間。

男友的眉頭越來越緊，開始沉默，我瞥見他手機上微博的界面，才知道他正在看什麼——「幹啥啥不行，吹牛第一名。」「怎麼還沒開始打？」「讚我，取消惠台政策！」「這次一定要演得大聲一點，嚇跑這群蛙唷！」

此時，真的很巧，知否突然播到了特別應景的一幕：

電視劇《知否知否》截圖。（作者提供）

......

「我們期待早日統一，期待見證歷史，而不是期待戰爭，期待流血。」

裴洛西已垂暮老矣，潛意識裡保留著濃重的冷戰思維，而我們在主張和平與發展、文明與理性的新世界，生長於孕育著「謀萬世而非謀一時」智慧的泱泱大國，為何不保持定力，冷靜思考，多想想這些看似平常實則來之不易的幸福時光呢？

啊，對了，祝兩岸的有情人們，七夕快樂哦！（st）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）