中共鎖台軍演範圍侵犯台灣12海里領海範圍、共軍機艦跨越台海中線、東風飛彈飛越台灣領空，中共從原本見好就收，演變成寧犯眾怒、不計代價，也要在美日同盟面前展現維護「一中」主權的決心，正一步步升高敵意螺旋，第4次台海危機結束戰略模糊美中台平衡關係，走上戰略清晰「台灣有事，就是日本有事，就是美日同盟有事」，對台灣而言福禍難料，有重新盱衡全局之必要。

共軍東部戰區微博8月5日發布，「東部戰區按計劃繼續位台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。東部戰區空軍持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警等實戰化演訓」。「在台島周邊海域，東部戰區海軍10餘艘驅護艦艇依令從不同方向抵近展開封控行動。在浙東、福建、粵東沿海，多艘護衛艦、導彈快艇和多個機動岸導火力單元保持高度戒備，持續對海上重要目標實施火力追瞄並展開模擬突擊，錘煉部隊對海打擊能力」。另媒體揭露1張我成功級巡防艦與中共長春號飛彈驅逐艦，在高雄外海對峙。

國防部8月5日指出，中共軍機68架次、軍艦13艘次持續於台海周邊頻密活動，其中部分機艦逾越海峽中線。晚上國防部即時軍事動態公布，殲-10機7架、殲-11機6架、殲-16機10架、蘇愷-30機24架、運-8遠干機1架、運-8反潛機1架，共計49架。分在浙江與福建交接處往外延伸越海峽中線、以及福建與廣東交接處往外延伸空域。日本防衛省於8月5日公佈，4日發現中共海軍驅逐艦131號，4日中午前在釣魚台以西海域至東海往來巡弋。

大陸智庫南海戰略態勢感知網站8月5日公布，美軍至少派遣RC-135V、RC-135S、E-3G 、U-2S等各1架和3架P-8A，約7架各型電子、導彈追蹤、空中管制預警、高空偵察和反潛機等，前往台灣周邊空域；期間有6架加油機提供支援。（見文前動態示意圖）

解放軍演習兵力組織圖。（圖/作者陸文浩繪製）

美國白宮8月5日表示，「中國對台灣周邊發射彈道飛彈，是對美國眾院議長裴洛西訪台的過度反應，雷根號航空母艦為首的海軍船艦打擊群會繼續留在台灣地區監控」。對此，個人從近日媒體相關資料，概要分析此次共軍演習重要兵力組織（見共軍演習兵力組織圖）：

首先，8月4日共軍東部戰區火箭軍，結束第一波「東風15系列」短程彈道飛彈對演習區域二、三、四、六等區域9枚試射，精確命中目標。東部戰區陸軍第72集團軍炮兵旅遠端火箭營，於福建平潭至海峽中線演習區域一，成功進行PCH-191型箱式火箭炮試射。

其次，綜合所有資訊分析，中共東部戰區所屬052D型驅逐艦太原號/131，隸屬駐浙江舟山第3驅逐艦支隊約在區域二，與區域二對面越過海峽中線之殲-10機7架、殲-11機6架伺機欲進行海空聯訓；另056A型護衛艦孝感號/615，隸屬駐福建寧德三都澳第15護衛艦支隊巡弋區域二至三，可能擔任演習區域海域警戒。再者，052D型驅逐艦南京號/155與054A型護衛艦安陽號/599，隸屬第6驅逐艦支隊約在區域三海域巡弋。前者，不排除於第三日（7日）增加兵力擴大海區與海上實彈射擊等科目演練。

052C型驅逐艦長春號/150，隸屬第6驅逐艦支隊，約在區域六，與區域六對面殲-16機10架、蘇愷-30機24架、運-8遠干機1架、運-8反潛機1架等伺機欲進行海空聯訓。815A型電子偵察艦/795，隸屬偵測船大隊，約在區域四，繼續對我台灣東部繼續進行監偵情蒐任務。

從上述可看出，共軍此次軍演，以東部戰區為主，但從先前外國媒體稱，美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台，中共北部戰區與南部戰區所屬航母「遼寧」號及「山東」號突然從母港山東青島、海南三亞出海演訓與其他相關資訊觀之，北部與南部戰區少數重點海空兵力可能也參與其中外，另法新社報導，「一艘中國軍艦駛離福建平潭的畫面」，從照片初步判斷為遠洋綜合補給艦。與共軍揭露東部戰區總醫院運用鐵路進行傷者輸送與醫療等，參與演訓後勤支援任務。

最後，8月4日共軍軍演後，共軍國防大學教授孟祥青宣稱，「解放軍此次環島演訓實現1.首次離台島最近演習。2.首次對台島實施合圍。3.首次在台島東部設實戰射擊靶場。4.火力試射首次穿越台島，遠海遠域看得見、打得準，且穿越愛國者導彈密集部署的空域等4個首次」。個人認為還有一個重要的首次，首次在美日軍事同盟的眼皮下，對台軍事威懾。這是共軍對外展現，軍事科技的提升，整體聯合作戰能力的往前邁出一步。

再者，此次共軍在台灣周邊海空域進行軍事行動演習，對比以往「機動系列」海上聯合演習在菲律賓海至日本沖繩以南之演習區域相比，此次共軍軍演提升至陸海空軍與火箭軍等聯合作戰力量。其東部戰區前者4軍種兵力還未盡出，也未將所有部隊輪番上陣大練兵。

但從美軍「雷根」號航母打擊群護駕美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，從菲律賓海往日本橫須賀休整；共軍4日至5日美軍僅止派遣各型偵察機抵近共軍4軍在台灣周邊海空域六個演習區偵查，這舉措僅對美軍情蒐共軍演習相關情資有利，對我台灣防禦沒有幫助。

最後，平時看台海兩岸無緊張情勢發生，美海軍均以「航行自由」為名航行台灣海峽、在國際媒體上敲鑼打鼓，俟台海兩岸真正危機升高時，卻看不到台美日關係「堅若磐石」，台灣政府應謹慎思考。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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