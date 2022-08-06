網傳，我國付費給美國政治公關公司促成裴洛西訪台，耗資9400萬。外交部嚴正駁斥，絕非事實，純屬捏造。外交部強調，裴洛西訪問團由美國政府公費支應，在台行程也是統一由AIT/T洽排。對於網傳不實謠言，外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。

世界各國為維護國家利益，促進國與國關係，駐外單位在駐在國聘請當地的政治公關公司、策略顧問公司、智庫對行政部門及國會進行遊說，事屬正常。至於說，像裴洛西訪台這樣的單一「政務目標」或「事件」，究竟是經年累月的常規公關支出所造成的效益？還是另行編列專項支出所促成的？係屬外交機密，外界不得而知。

不過，2016年蔡英文總統和美國總統當選人川普短暫通話；2020年蕭美琴「參加」拜登就職大典；去年台灣新冠疫情爆發前，美國國會議員發起「讓台灣幫忙」活動等，有關單位都堅稱係美台友誼堅定不移所致。事後證明，亮麗的外交成績單全與付費遊說有關。

前例可「循」，也難怪網民懷疑裴洛西訪台，「對價關係」非比尋常了！外交部函請刑事警察局偵辦網路謠言，真能杜天下悠悠之口？

我們非常願意相信，裴洛西訪台一事，是中美大博弈棋局之一，台灣無力左右，除了歷年例行的公關遊說分用外，並未支付一分一毫。然而，歡場名言：「免費的最貴」亦可適用於國際政治。裴洛西風光來去，共軍抹去海峽中線、突破第一島鏈，環台演習成真，經濟制裁繼之，台灣半導體產業被迫屈從，兩岸衝突愈形升高，這樣的代價，何其昂貴？又該誰來支付？

政治，本就是利益的分配與交換。國內政治，尚且上下交征利，斤斤算計，美人裴洛西訪台，不言利，只曰友誼與仁義。誰信，誰傻瓜！

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