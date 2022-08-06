裴洛西雖然人已離開台灣，但捲起的千堆雪卻愈滾愈大。

感受最深的，是遠在天邊的烏克蘭，同樣在這個年度慘遭兵燹之苦，烏克蘭總統澤倫斯基5日語重心長地說，全球安全架構不管用，現在輪到台灣受害。

澤倫斯基的話說對了卻說晚了，他所謂的｢全球安全架構｣是指誰？美國？北約？還是歐盟.....？烏克蘭太仰賴「安全架構」，卻忘記了｢秩序平衡｣，世界的安危不是美國說了算，事實證明，美國先撩起了烏克蘭跟俄羅斯之間的干戈，它自己卻在黃鶴樓上看翻船；現在美國又製造了台海緊張，同樣把雷根號航母開走了。

美國只會在背後攪和、引發事端、製造世界動亂然後坐收漁利。它沒想到的是，世界3大核子大國，它一連招惹了2個，不管是｢安全架構｣抑或｢秩序平衡｣，都已經不再是美國說了算。

澤倫斯基此話一出，的確也讓親美鄉民崩潰，澤倫斯基的話說晚了卻是一針見血，昨日烏克蘭今日台灣，澤倫斯基終於醒悟了。

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