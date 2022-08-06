對於大部分軍事迷而言，他們熟知的是軍事裝備的「規格」。好比某空中雷達的偵測角度有多大、距離有多遠，且似乎認定所有出現在此範圍內的空中目標必「無所遁形」。這和真實狀況有很大的差距。

對於空中目標的追踪，信號來源基本有兩種。最常見的是飛機本身透過AIS系統發出的「位置信號」，基於飛航安全，所有飛行中的民航機都必須發出此信號。至於軍機，特別是戰鬥機，為了保持行動隱密，飛行時通常不會開啟AIS系統，這時必須透過軍方雷達站的運作，才可能建立追踪。若想成功建立追踪，必須滿足以下條件：

1. 目標的距離與高度在雷達偵測範圍之內。

2. 目標的速度與「雷達橫截面」可以滿足雷達的設計規格。

3. 雷達正常運作，發出無線電波；無線電波碰到目標反彈，雷達「接收機」收到反彈信號。

4. 經過信號處理，目標「回跡」（raw video）出現在「雷達操作手」的顯示幕。此回跡是一個「光點」，如果是民航機，大小如米粒；如果是戰鬥機，大小如芝麻；如果是飛彈，大小如筆尖。

5. 對大部分雷達，這時必須依賴「操作手」以目視「識別」出此光點，再透過「追踪球」建立追踪，因而操作手的經驗與專注度會影響追踪結果。至於少部分高功能雷達，例如安裝在新竹樂山的鋪路爪雷達，系統具備「自動追踪」的能力。但凡事有一利必有一弊。試想鋪路爪偵測距離遠達三千公里，若在此範圍內所有「大小超過筆尖」的光點都「自動」建立追踪，能夠想像會出現多少目標嗎？這會不會超過系統追踪的目標上限？這中間又有多少屬於錯誤的假目標？

只要出現在雷達的偵測範圍之內，目標便無所遁形是一般人的認知。對於有實務經驗的雷達操作手而言，他心裡會清楚，精準掌握一枚飛彈的飛行路徑，絕不是想像中的「理所當然」。否則，為什麼此次軍演中共發射了幾枚導彈，台、日、美公布的數目會有所不同？

當各方數字不同時，哪一方比較可信？

這得看誰的雷達性能佳、誰的雷達位置好、哪一方雷達操作手更專注。就這些條件來比較台、日、美三方，樂山雷達站樣樣居於優勢。因而除非政府有意欺騙民眾，否則與其相信美、日，不如相信我們國防部。

最後我必須說，日方主動公布4枚東風導彈飛越台灣上空，實在心懷叵測。政府各部會各有各自的責任，也應竭盡全力解決各自的問題；且只要不影響國人安危，不管什麼情報，基本原則都是少說為妙。「人民有知的權利」是一頂高大上的帽子，就此軍演，兩岸劍拔弩張之際，一旦發布中共導彈通過台灣上空的資訊，廣大民眾會不如驚弓之鳥？果真如此，這不就順了北京「武嚇」的意圖？

（作者為海軍前艦長）

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