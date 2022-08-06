中共的飛彈穿越台灣上空，政府吭都不敢吭、警報放都不敢放一個。國防部的解釋是因飛彈幅度太高，到大氣層外，不構成威脅；隨後又說是國安局的旨意，相互推諉；問及總統也莫衷一是。

料想也知道，政府的藉口一定是說施放警報怕引起民眾恐慌、製造民心動亂，其實說穿了還不就是認知戰，怕影響選舉，認為民進黨執政無能、引發戰爭。

政府的淡化處理，包括1450的噤聲果然收到效果，不管是飛彈還是台灣周邊6、7處軍演，民眾的反應都出奇平靜，歌照唱、酒照喝、選舉攤照跑，一幅歌舞昇平的景象。

也有可能是喊了60年也未見過兵燹，民眾的心大概早已麻木，所以雖然未到亡國之際，卻｢隔江猶唱後庭花｣。孫子兵法有云：「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」不管敵來不來、怎麼來、何時來，都要做好萬全準備，讓民眾戒慎恐懼，增加防禦之心，哪有如此粉飾太平的，飛彈都越過頭頂了都麻木不仁？哪天飛彈降低了高度、軍演衝進了家門，連哭都哭不出來了。

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