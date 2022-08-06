美國參議院外交委員會原定要在8月3日審議台灣政策法案，討論包括確立台灣為非北約重要盟友地位、4年對台65億美元軍事資助、擴大對台軍售範圍、解除官員交往限制等內容。不過會前卻臨時喊卡，並暫定延至9月再行審查。

外傳目前就是白宮在遊說民主黨參議員，對這項台灣政策法案踩煞車。因為依照目前的氣氛，這項法案一旦通過委員會審議再送交全院表決，非常有可能會過關。屆時將打亂美國對於台海兩岸數十年來的戰略模糊政策，讓美中與兩岸之間的局勢更添複雜。裴洛西旋風來訪，看似支持了台灣，然而白宮在美國本土，卻又限制了台灣。一個代表立法部門扮白臉、一個是行政部門主導扮黑臉，到頭來台灣還是被抓在美國的手掌心。

裴洛西來與不來，本就不是台灣可以掌控的事。台灣既無權也無力決定裴洛西要來還是不來。而裴洛西來了以後，中國大陸大為光火，要禁台灣的農產品、要封鎖台灣的海域、要實彈演習，也不是台灣人單方面就能化解的處境。中國大陸其政治立場，官員有自己的政治壓力，有些事情他們也不可能不做，台灣也就只能承受。也不是說台灣人活該要被卡在這樣尷尬的處境，只不過台灣現階段在國際政治的舞台上，就無奈只是這樣的角色。

也許很多台灣人和關心台灣的外國網友會說，想想烏克蘭再想想台灣，所以裴洛西當時到底會不會來台灣、又會帶來怎樣後果，引起全球許多網民的關注。不過美股也就在裴洛西要來不來之際，因為充滿許多不確定性所以下跌。等到裴洛西真的說要來，又在台灣過夜，甚至中國官方都說了一定會有後果時，美股又開始漲了。台股原本比較低迷的氣氛，也在裴洛西離台後又開始上漲，就好像一切又回到了裴洛西來訪前的那個樣子。

只是台灣又有好一些農產品不能出口到中國大陸、兩岸之間的進出口平添許多繁雜的手續，然後中國大陸又在台海四周做軍事演習，令不少民眾擔心擦槍走火。

裴洛西是在政治打滾多年的老人了，她的來訪會帶來怎樣的影響，她不可能不知道。同樣的，拜登也一樣是經驗老道的政治老手，裴洛西的出訪對緊張的美中關係會帶來怎樣的變數，他心中也是有數。但美國的政治體制擺明了就是這樣，兩人一人代表的是立法部門，一人代表的是行政部門，就算裴洛西硬要出訪，那也只是代表她身為眾議院議長、立法部門民意代表的意思。

而真正主理國家事務的白宮，就要再把裴洛西此番出行盡可能傳遞，但現階段的美國行政單位可能還不想談的訊息再模糊掉，以便在中國和台灣之間保有下一步的操作空間。畢竟不管是裴洛西還是白宮，他們真正在意的也只就有一個國家，那就是美國的國家利益。

（作者為口譯工作者）

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