在美國拿「台灣牌」的刻意操作、以及「抗中保台」的民粹思維下，台海已變成英國《經濟學人》眼中「全球最危險的地方」，特別是這次美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領多位議員所組成的代表團到訪台灣後，中國大陸的「圍台」軍演反制更甚於以往。

以這次裴洛西訪台來看，美國意圖製造衝突、觸碰中國大陸底線與紅線，日本與韓國則是隔岸觀火，反而是台灣似乎「打蛇隨棍上」的、以「外交突破」為名稱之，好笑的是，如果真是美國口中所謂「私人行程」的話，那又何來的「外交突破」呢！

所以這次可以說是美國與台灣聯手、刻意觸碰中國大陸底線與紅線的操弄行為，在美中的「戰略競爭」狀態下，把台灣這顆「棋子」的作用發揮到了極致，卻不顧戰爭一起，戰場就在台灣，受害的是始終是台灣百姓、被波及的終究是台灣產業。

為此，前副總統呂秀蓮特別發起「和平台灣年」運動，期待大家超越黨派，一起討論如何保護台灣，也用台灣人最美的精神，用和平跟愛，讓兩岸不要走向兵戎相見的局面。她認為既要關注美中的「大兩岸」問題，同時也要關注台灣與中國大陸的「小兩岸」，歐盟、東協都可以統合，兩岸也同樣能走向統合，呼籲綠營別看到「中國」就加碼衝撞，避免兩岸戰爭是執政的民進黨責無旁貸的責任。

台灣應「避戰」而非「引戰」

在美國是否改變「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策的問題上，美國每一任政府在處理美中台關係時，均要面對兩岸情勢升高時，是否以軍事行為介入或堅持一貫「戰略模糊」的政策立場。美國對兩岸主權及政治地位議題，也一直保持彈性及模糊空間。

美國認同中華人民共和國是中國唯一的合法政府，但因美國玩文字遊戲，稱只有單方面「認知」（Acknowledge）中國大陸關於「台灣是中國的領土」說法，為美國後續對於有關台灣主權的解釋保留了模糊空間，也給美國是否有朝一日會揚棄「戰略模糊」而改為「戰略清晰」（Strategic Clarity）留下了一些想像空間。

畢竟，美國一直都是以自身國家利益與戰略利益為優先的現實主義國家，在外交政策上，沒有永遠的朋友亦無永遠的敵人。因此，民進黨向來認為，若美國「戰略清晰」政策的傾向越明顯則對台灣越有利，這造成民進黨在美中台關係上的訴求就是要讓中國大陸相信，美國極有可能以軍事作為強力介入台海危機的想定。

在此想定下，民進黨極力設法將美國這張保護傘捲入有關兩岸安全議題的探討，聚焦在美國如何防止中國大陸「武統」及嚇阻其軍事上面的對台威懾行為，同時與美國加強協商，更廣泛的集中討論有關加強軍售項目、實質軍事交流、高級官員互訪及聯合軍事演習等方案，以發揮「戰略清晰」的最大效益。

但要知道的是，雖然美國這幾年來所釋放出的對台政策均符合民進黨的想定，但很有可能是川普政府跟拜登政府基於戰略利益、選舉利益與軍工集團利益而操作的「抗中」政策，並非單方面、無條件地支持台灣，因此，若台灣無法明確認知美國所採取的戰略布局策略，那麼在面對中國大陸日漸強勢、常態化的對台威懾下，台灣將無法站在有利的制高點，且過於倚賴美國可能的軍事干預，也極有可能成為台海安全的隱憂。

這次裴洛西（Nancy Pelosi）率領多位議員所組成的代表團到訪台灣後，中國大陸的「圍台」軍演反制就是明確例子，顯見中國大陸已不只設定台灣本島的「西南空域」為常態性軍事演訓空域而已，更已延伸台灣本島的「東南空域」成為常態性軍事訓練空域了，畢竟台灣本島東南面的海空域一直以來都是共機共艦實施「遠海長航」訓練、由巴士海峽往東突破第一島鏈的必經途徑。

因此，從「繞台」到「圍台」，中國大陸由西南面及東南面兩個方向對台灣本島形成「戰略包圍」的態勢已然成形，隨著共軍東部戰區也已正式公告將台海周遭列為「常態戰備警巡」的範圍，未來共機共艦在台灣本島西南面及東南面實施定點演訓及戰鬥巡邏任務的頻次勢必更為頻繁，打破了台灣軍方對於共軍在傳統上會由西面進攻的作戰想定，對於台海穩定、交通便利與產業獲益影響甚廣。

呂秀蓮的主張就是要「避戰」，跟美國不斷的對兩岸「促戰」的想法不同。當台灣被美國跟民進黨武裝成一隻「刺蝟」或「豪豬」後，民粹的「抗中」已讓台灣人民喪失了理性，認為只有準備戰爭、只有不斷的衝撞中國大陸，讓大陸知道台灣不畏戰，兩岸才會有和平，但這其實是虛假的和平，而不是真正的和平。

和平方能「保台」

在美中的「大兩岸」上，防範台獨跟外力介入應該是中國大陸最重要底線所在，因此大陸一定會積極強化武備，一方面防止美國介入、二方面防止台獨、三方面透過武力威懾才能夠讓台灣願意談判，所以大陸對於統一台灣的時間表相信一定是有的，並希望能在2049年能的「第二個百年」有效地達成兩岸統一。

那麼就有將近三十年的時間了，在第一個十年，中國大陸認為美國的總體國力還是大於大陸，美國也會積極介入台海、防範大陸的「武統」；至第二個十年，中國大陸認為屆時美中已經互有領先，大陸在第一島鏈擁有軍事優勢，美國以軍事介入台海衝突的程度降低；到了第三個十年，大陸認為屆時大陸已相對美國更加擁有地理以及資源的優勢了，到時美國將難以介入台海的軍事衝突。

因此，呂秀蓮認為，為了避免戰爭、就要及早與即時投資和平。但是，民進黨卻是一直叫大家要「抗中」，又不說明怎樣「保台」，須知「抗中」容易、但如何「保台」才是重點，特別許多民調都顯示，台海如果發生戰爭，期待美國會出兵保護台灣是不切實際的想法。

就以台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會早前共同主辦的「台海安全」民調結果為例，對於兩岸未來的發展，如果要選擇一個關鍵字來描述兩岸關係的願景，有高達90.4%的受訪者選擇了「和平相處」，代表台灣民眾大多仍希望能夠與中國大陸和平共處。

同樣由台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會稍晚的另一場共同主辦的「拜登新局與台海安全」民調結果，也有高達77.9%的台灣民眾支持「兩岸能夠開啟對話」、「春暖花開」；對於美台關係升溫，美國表示會協助台灣維持防衛能力、參與國際事務等「幫助」，只有21.3%的台灣民眾認為美國是真誠的，卻有61.1%的比率認為美國是別有用心地想要利用台灣。

而對於美國與台灣一直炒作的「今日烏克蘭，明日台灣」說法，由台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會於2022年3月15日共同主辦的「烏克蘭戰爭與台海安全」民調發表會中，僅有26.1%民眾表示認同、有61.6%民眾並不認同，顯示多數台灣民眾並不認同這個說法，同時仍有高達77.3%的民眾認為兩岸應維持「和平往來」，只有16.1%的民眾認為要繼續「抗中保台」。

另外，也只有36.7%的民眾認為美國是真心想支持台灣，有46.9%的民眾認為美國並非真心。對於美國是否會在兩岸發生戰爭時出兵協助台灣，僅有42.7%的比率認為美國會出兵協助，而有47.3%的比率則認為不會，顯示台灣民眾對美國出兵協助的態度分歧。

當被問及若美國可能協助台灣的四種方式時，台灣民眾認為美國會「提供武器裝備」的比例最高、占了61.5%，其次為48.5%的「公開聲援」以及44.1%的「情報支援」，比例最低的就是「派兵支援」、只有26.1%的比率。顯然，「和平」仍是台灣民意的主旋律，台灣民眾也了解，唯有兩岸和平方能「保台」，所以呂秀蓮也主張，台灣不該繼續用「抗中」的幌子來製造兩岸仇恨，方能確保兩岸的永續和平。

呂秀蓮強調「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」，呼籲只要反對戰爭的人，就可以用和平保護台灣，要給民進黨、美國還有全世界一個正確的訊息，和平不能只是嘴巴講講，過度操弄「抗中」，最後變成「仇中」，戰爭就越來越近了，還不如用心思考怎麼確保和平，兩岸怎麼共同發展、怎麼有共同利益比較實際。

確實，兩岸有政治紛歧並不足懼，但是不要去刻意製造人民的誤解、仇恨和對立，這是非常關鍵的，民進黨與台灣民眾要很清楚，兩岸的永續和平與發展價值應當是高於對獨立的追尋的，台灣也不具備有獨立的要件，要想避免「武統」發生就要「避戰」而非「引戰」，因為「引戰」無法「保台」，唯有「和平」方能「保台」。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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