拜登政府最近保證「一個中國政策沒有改變、不支持台灣獨立」的頻率超過任何一段時期，但仍然無法管控美國眾議院議長裴洛西訪台掀起的外交、政治風暴。美國精心設計的「護欄」無法適時發揮作用，第四次台海危機難以避免，沒有護欄防護的台灣赤裸裸暴露在軍事威脅之下，說明了民進黨的「抗中」無法「保台」，只是政治神話。

政治神話 被飛彈戳破

自4日起在台灣周邊海域6處「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」等同「全面鎖台」演習，中共已發射11枚東風系列飛彈，其中4枚飛越台灣上空；兩天來已有超過13艘軍艦、68架次戰機越過台海中線；演習場域逼近台灣，甚至已進入台灣領海。前所未有的軍事報復行動涵蓋了戰略及戰術目標，不僅升高對台灣的恫嚇，也是向美國與日本傳達警訊，這種「非戰爭的軍事行動」更是未來武力犯台行動的測試。

中共是否能透過這次軍演建構台海「新常態」、「新現狀」仍有待觀察，但中共強調的「沒有什麼台灣海峽中線」、「台灣海峽不是國際水域」、甚至挑戰台灣的「領海線」不再是政治口號，而是中共控制台灣的手段與目標已近入新階段，將充分掌握主動權、主導權與界定權，阻絕外部勢力的干擾。

面對中國大陸空前的武力展示，美國第一時間的回應以「降溫」為基調，從國務卿布林肯到白宮國安會發言人，統一口徑美國的一中政策從未改變，也不支持台灣獨立，同時參院暫停審議「台灣政策法案」，及推遲「義勇兵三號」洲際彈道飛彈試射，避免刺激台海緊張情勢升高，但隨著軍演展開及中共進一步反制行動，美國立場漸趨強硬，緊張情勢難以緩和。

大陸外交部5日更宣布升高對美國反制動作，取消安排中美兩軍戰區領導通話，取消中美軍事安全磋商機制會議，以及暫停中美禁毒合作及中美氣候變化商談等，充分顯示了美中關係任何改善或合作必須以解決台灣問題為前提。

一場國會外交會演變成安全危機，說明了台海安全情勢的脆弱本質，但美台過度以國內政治考量，短線操作外交政策難辭其咎，拜登以總統之尊不願出面說服裴洛西取消或延後訪問台灣，說明了他一切以11月期中選舉為重，避免給外界他屈服於中國壓力，以及民主黨高層內部分歧的口實。

跨領海線 不再是口號

而蔡政府更是國內政治考量凌駕國家安全及對外關係，基於「抗中保台」、「親美反中」的意識形態，以及急於扭轉「論文門」及「球場門」對6都選情衝擊，蔡政府高調配合裴洛西演出，如同美國媒體報導是「在傷口撒鹽」，而蔡英文發表的因應國際變局3個基本態度根本迴避了最緊迫的台海安全危機。

在中共試射飛彈期間，民進黨政府表現更是荒腔走板，台灣安全遭逢近年最大威脅，蔡英文僅發表一個「錄影談話」，國安團隊如何因應也隱晦不明，相較於蔡英文在俄羅斯入侵烏克蘭前就聽取國安會因應小組報告，並作出具體指示，民進黨似乎仍沉溺於裴洛西訪問的激情之中。

美台都希望轉換裴洛西訪台為國內政治有利因素，但從地緣政治高度思考，則是高風險的政治賭博。美台可能研判在中共20大、習近平正式取得第三個5年任期前，中共不會輕舉妄動，事實上，習近平也面對國內高漲民族主義壓力，需要在20大前展現統一台灣的決心與能力，而裴洛西訪台正是最佳機會。

除了展現武力投射能力外，中共也同步進行了外交、政治、經濟、法律、及網路資訊戰，為其企圖改變台海現狀的作為取得合法性、正當性，是典型「混合戰」的運用。一般預期，中共反制裴洛西行動效應將持續發酵，雖然情勢險峻，美方仍強調，美中溝通管道並未完全中斷，希望護欄能適時發揮作用。可以預期美國的「一中政策」、「不支持台灣獨立」將更為清晰，對台灣安全承諾繼續維持戰略模糊，同時台灣的安全形勢更趨惡化，這就是台灣為裴洛西訪問付出的慘痛代價。