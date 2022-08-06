大陸經濟下行壓力增加，官方年初設定今年經濟增長目標為5.5%左右，但上半年GDP實際增速2.5%，第2季與去年同期相比，GDP增速僅0.4%，近期各項穩增長措施雖逐漸生效，經濟出現觸底反彈跡象，但需求收縮、預期轉弱等風險壓力仍存在。

避免房市拖累經濟復甦

中共中央政治局召開會議，定調大陸下半年經濟「保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果」。輿論解讀，下半年的目標是盡可能地確保經濟增長回到甚至略高於潛在增速，並在此基礎上盡可能增補上半年缺口。大陸財經界對於下半年增速的預測區間，多在4%左右到5.5%左右，大致上可以用「保4爭5」來概括。

從政策方向來看，大陸冀望於宏觀政策能在擴大需求上積極作為。一方面，目前經濟大盤形勢嚴峻，市場需求表現不足，企業生產經營預期有所回落；另一方面，大陸宏觀政策調節的工具箱仍未用盡，尚具有較大的政策轉圜空間，可為經濟持續恢復打下有利基礎。

近期大陸明顯採取了更為積極的財政政策，稅收、專項債券、政府採購、支出等多項政策同時推出。其中，專項債券被視為可以在帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟等方面發揮重要作用。各地方政府已加快發行節奏，截至6月末，各地發行新增專項債券3.41兆元（人民幣，下同），今年用於項目建設的新增專項債券額度基本發行完畢，進度比往年顯著提前。

受專項債券加速發行的帶動，大陸上半年基礎設施投資與去年同期相比增長7.1%。下半年基建投資增速預計將進一步加快。6月底國務院常務會議決定透過發行金融債券等籌資3000億元，用於補充包括新型基礎設施在內的重大項目資金，7月下旬國開行、農發行已經投放首批項目資金。基建加碼的政策趨勢，將產生拉動經濟的後續效果。

除了加碼基建，提振居民與企業部門需求亦是當務之急。今年以來，大陸政府先後發布多項政策提振內需，採取多項激活消費市場，引導釋放消費需求措施。譬如以發放消費券、搖號抽獎、以舊換新、補貼降費等方式，催動汽車、家電等大宗消費；多個城市發放消費券幫助零售、餐飲、住宿、觀光業等加快恢復。

加快中長期結構性改革

值得注意的是，相較去年中央經濟會議提出，「要為資本設置『紅綠燈』，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長」，此次政治局會議明確表示，「要推動平台經濟規範健康持續發展」，在完成平台經濟專項整改，對平台經濟實施常態化監管後，集中推出一批「綠燈」投資案例。將有助於穩定市場預期，促進消費和部分行業，尤其是數位經濟的投資。

從政策具體落實來說，大陸經濟民生還面臨一些亟待化解的現實問題，譬如「穩物價穩就業」問題，大學畢業生就業難題等。最新數據顯示，大陸城鎮調查失業率在5、6月持續下降，但16至24歲青年調查失業率持續3個月創歷史新高，在6月攀升到19.3%。如何紓解就業壓力，考驗政策的精準性。

再如，大陸官方罕見提出「保交樓、穩民生」式對房市近期出現停工停貸事件的回應。業界預估，下半年將有新動作，尤其是在推動房地產企業施工、化解房企債務壓力、維護購房者合法權益等方面會有積極推進，避免房地產市場拖累經濟復甦。

大陸經濟面臨需求降低的壓力，但由於市場空間廣闊，內需潛力巨大，透過全面加強基礎設施建設、創造消費新增長點、及時化解風險等措施，下半年經濟穩增長仍將能得到有力的支撐，也可為穩定全球供應鏈、提振全球市場信心帶來幫助。

北京強調要保持戰略定力、堅定做好自己的事，意味後續政策將指向合理、適度，不會為了短期目標而推出過度的刺激措施。從長遠而言，大陸應透過加快改革來解決經濟面臨的中長期結構性問題，提升經濟成長動力。