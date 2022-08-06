根據媒體報導，共軍第一天軍演發射東風飛彈，日本防衛省深夜公布只發射了9枚，國防部表示，共打了11枚，比日本防衛省準確。

為何軍方公布時間晚於日本防衛省？很可能是因為美軍沒有及時把鋪路爪雷達情報共享給國軍，也可能是雖然鋪路爪雷達偵測到共軍飛彈，但卻不知道解放軍發射了何種飛彈，乾脆不公布。

這種情形很像陸媒公布殲-20開始巡航東海，到底殲-20有沒有蒞臨寶島？可能軍方認為不知道的事情不要亂說，乾脆不講，不講還可以「欺敵」或掩飾自己的「不知」。

到底有哪些手段偵測飛彈？以美軍為例，包括預警衛星監測、高空偵察機和預警機、神盾驅逐艦和飛彈觀測艦、多國情報交流、陸基與海基X波段雷達、遠程雷達例如鋪路爪等等。

日本與韓國具有部分偵測手段，國軍只有鋪路爪雷達能夠拿到檯面上，而實際鋪路爪的雷達情報並不掌握在國軍手上，應該是美軍有條件與我分享，國軍才能「掌握」共軍發射11枚飛彈的情資；至於國軍海面與空中偵察手段，基本上不能太當真。

根據大陸媒體報導，解放軍東部戰區對台周邊發射了11枚東風系列飛彈，可能包括96年飛彈危機的主角東風-15B（東風-15改進型）、東風-16、東風-21、甚至於東風-17（極音速飛彈），雖然陸媒公布的照片打了馬賽克，但從彈頭模糊外形看來，頗類似於東風-17。至今為止，到底解放軍發射了哪些飛彈，仍是個謎。

東風-15B的最大射高約200公里，東風-17則可達600到800公里左右，末端速度超過6倍音速，也許國軍還可掌握彈道飛彈的軌跡；但是東風-17飛行末端不但能夠變軌、速度更高達20馬赫，完全超過我軍任何雷達的偵搜能力、超過現有防空飛彈攔截範圍、更超過了傳統上對於領空高度的理解。

所謂的領空是指在大氣的高度，但是大氣沒有明顯的界線，一般認為，領空應當是飛機和氣球等航空器上升的最高度，大約就是35到100公里左右，超過100公里就算是太空了，而太空並不屬於領空。

可以看出來，解放軍經過精心策劃才選擇這些武器，若把射高達數百公里的彈道飛彈也當作軍事飛行器來看，並不違反國際法禁止軍事飛行器直接穿越對手國領空的規定。但若發射彈道低伸、射程達600公里的火箭彈或巡弋飛彈穿越台灣領空，爭議性就大了。

看起來，若無美軍的協助，國軍是無法自行發現解放軍所發射的飛彈和火箭彈，既然無法發現也無法打擊，還是閉上嘴巴吧！（作者為台灣國際戰略學會研究員）