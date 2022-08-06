美國眾議院議長裴洛西訪台一事應是台灣方面的邀請啟動的，4月就已見光，大陸隨即發表「四個嚴重」的強烈警告，因裴染新冠病毒而中止。既然消息已曝光，裴洛西癒後肯定必須接續進行此事，這應與美國目前的抗中氛圍與其個人作風有關。裴作為民主黨領軍人物，有關抗中之事必須站在風口浪尖，否則民主黨的期中選舉成績可能更加不堪，拜登民調持續滑落，難道對此沒有認識，難道不希望裴的出訪能為民主黨甚至他的政府加些可憐分？

英國《金融時報》7月19日報導，裴洛西將於8月率團訪問台灣，新聞在媒體曝光之後，對此美國總統拜登表示，「軍方認為，現在這不是好主意」。據聞此乃拜登政府所放消息，當時一般看法認為，拜登政府想要阻止裴這次訪台。裴洛西作風強悍早已為其招牌，拜登認識這位同志幾十年，難道心裡不清楚？拉出軍方給個說法其實只是在表演。

8月2日一早便有媒體報導，我方似乎曾有撤銷邀訪的打算，引來裴洛西親自致電，堅持到訪。此外，「據了解，美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾在7月22日晚與蕭美琴通話…向蕭透露，白宮7月中下旬已連日向裴洛西說明訪台風險，盼改變計畫，詎料裴洛西甚感惱怒，稱唯有美國總統拜登親自要求，她才願考慮。」

這種傳聞顯然也是拜登政府透露，諒蕭美琴沒那麼大本事知道美國政府幕後的運作，也不敢稍露風聲。「詎料裴洛西甚感惱怒」只是拜登政府糊弄外界的託辭，把台灣代表處當玩偶，做個樣子，留下曾經努力說服或阻止裴的紀錄，都是表演。

美國國務院高層官員8月3日透露，大陸外長王毅7月9日G20會議後在巴厘島與美國國務卿布林肯會晤，布當時已面告王，裴洛西可能訪台。顯然，這事兒早已在美國行政部門的配合規畫中。

裴洛西到訪當天途中，大陸海關突然禁止高達3000多項台灣食品輸往大陸；當晚，大陸軍方大動作頻頻，次日隨即宣布將在台灣四周6海域進行軍事行動，實際就是演習。台灣政府亦有硬氣對幹之勢，雙方頗有開始梭哈之勢，應該都拜美國編劇與導演之賜。

有兩岸專家認為，「就看要怎麼收拾殘局、善後才是重點」。可能太樂觀了，以為這次只是擦槍走火的特例。從拜登上台後，雖口口聲聲「鼓勵兩岸和平解決方案」，但連美方專家都認為他的政府似乎有明顯地刺激大陸武統的意圖，2021年11月下旬就有〈Strategists admit West is goading China into war〉（戰略專家承認：西方世界正讓中國捲入戰爭）一文發表在美國媒體。

再參照美國在烏克蘭戰爭中的做法，以烏克蘭人當炮灰，消磨俄羅斯的國力，此模式可以輕易複製到台海。美國已經從公親變事主，對中戰略的和戰意圖極為可疑。

面對急遽轉變的情勢，蘇貞昌影射對岸打資訊戰，呼籲國人，「不要受詐欺集團欺騙，也不要受外國惡勢力的欺騙」，但根據台灣百姓的日常經驗，民進黨才是最常以虛假或扭曲的認知作戰，愚弄或壓迫台灣百姓之最大的詐欺集團與惡勢力，台灣百姓受誰之害最深？

蔡英文則以文青風格寫下「每一次面對挑戰，都讓我們更為團結，更加堅韌」。似乎得意地笑著預告了會不斷地持續製造挑戰，構築自我幻想的團結與堅韌。此外，蔡「嚴正要求中國理性自制」，她應先正確理解什麼是理性，把台灣置於美方戰略誘餌與大陸武統標的的處境，想要達到什麼目的？這種做法是那門子的理性？

這次事情必然牽動世界局勢（包括兩岸、中美、中歐、中俄、歐俄、美歐關係），中美雙方遲早必然也必須面對面再談。近幾日，雙方姿態與發言都很強硬，特別是中方，再面談的氛圍與時機可能要相當一段時間的培養與醞釀。由於大陸的軟實力太差，美方以逸待勞，肯定不會再像過去對中共的改變有期待時那般地手軟了。

這其中變數很多，在雙方趨近談判或日後談判的過程中世界不會靜止，雙方都會出招，台灣也會有動作，烏俄戰事也會牽動情勢，但最關鍵的是美國對兩岸的戰略意圖是和平方案還是誘戰，這是兩岸要先搞清楚、坦誠面對、妥善處理的大課題，否則類似烏克蘭的情況可能就會在台海發生。台灣四面環海，難以獲得各種物資補給，人民無處可逃。

在台灣內部，民進黨可能藉此次事件與潛在的趨勢，編織出另一波有利於2022與2024選戰的論述，國民黨與民眾黨若仍處於今日論述空乏無力的狀態，必為民進黨所擒。

這件事也徹底暴露了國民黨兩岸路線與口號的錯誤與破產，必須重起爐灶，絕不能當民進黨的跟班與轎夫，競逐美國的歡顏，也不能寄望與中共間的互信，而是站對兩岸一中的正確位置，獨立自主，先根據事實基本面發展正確的論述，該黨與台灣才能有活路。（作者為政大國發所博士）