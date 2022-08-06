中共第一任領導人毛澤東曾提出對敵鬥爭「有理、有利、有節」的原則。其要義為：有理，即自衛原則：人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人；有利，即勝利原則：不鬥則已，鬥則必勝，不搞無把握的鬥爭；有節，即休戰原則：絕不無止境地鬥下去，要有節制，有利再戰。習近平向來以毛澤東為師，證諸中共對美眾院議長裴洛西訪台後的政經軍反制措施，採用此三項原則在情理之中。

「有理」是中共認定裴洛西訪台已對其主權領土完整構成威脅，既然「人已犯我」，「我必犯人」是必要措施，因此除停止上百家台灣企業的食品進口、停止柑橘、白帶魚等農漁產品進口、暫停天然砂出口，以及在台灣四周6個海域地點舉行3天的軍事演習。這些措施顯然已經過推演許多次，且可能根據裴洛西訪台形式而採取不同層次的反應，才能在訪台專機降落台北前後立即實施。

「有利」則是同時向台美及世界各國宣示，中共對於主權領土的堅持沒有任何妥協的餘地，一旦認定遭受侵犯就必展開鬥爭，而且是要「鬥則必勝」。儘管如何定義「勝利」，各方有不同的解讀，不過若台美及世界各國對中共堅持主權領土的意志有新認識，未來不再挑戰其紅線，就可視為「勝利」，習近平並可在二十大報告中宣稱已取得對台美鬥爭的勝利。畢竟「不戰而屈人之兵」仍是中共解放軍的戰爭指導原則。

「有節」則說明中共解放軍6個演習地點，雖然比1996年的軍演地點更貼近台灣本島，然而範圍仍在台灣領海的基線以外，可視為未真正侵入領海，以避免擦槍走火的事件產生。演習時間8月4日至7日3天，非更長的時間，也未對台灣四周形成全面性的封鎖，也說明這是演習「有節制，絕不無止境地鬥下去」的表現。東部戰區在4日下午宣布完成訓練任務，解除台灣東部海域之海空管制，亦可視為「有節制」的措施，未來視情勢「有利再戰」。

既然是「有利再戰」，以中共當前的經貿實力，顯然有利於利誘台灣邦交國轉向。儘管受到新冠疫情影響，中共經濟成長下滑明顯，不過投注資源吸引台灣邦交國轉向仍有餘裕，未來若有一、兩個台灣邦交國轉向，恐亦在預期範圍內。畢竟台灣的外交資源相對而言愈來愈有限，在兩岸外交競逐上已力有未逮，難以在外交上維持現狀。

面對中共愈來愈強的政經軍壓力，在缺乏對話管道降低緊張情勢下，台灣若不想坐以待斃，在經濟上勢必要分散風險，降低對中共的經濟依賴度，否則未來將愈來愈無法承受其經濟制裁，中共對澳洲的經濟制裁是台灣最好的借鏡。唯有經濟有好的發展，才能支撐有利化解中共軍力施壓的軍事發展，甚至未來達到避戰的效果。當然設法恢復兩岸對話，避免敵意螺旋上升，恐才是釜底抽薪之道。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）