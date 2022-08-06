美國眾議院議長裴洛西的訪台在台海捲起千堆雪，這正是中共對台動武的演習，台海戰雲密布，對人民絕非幸事。古往今來，和平是繁榮的基石，戰爭是安寧的殺手！

最近，執政的民進黨在其全國代表大會上，身兼黨主席的蔡英文總統以「團結台灣，顧好未來」為題發表演講，號召民進黨員打贏今年年底舉辦的地方性縣市長選舉。

一般人對當前台灣民主，只顧眼前輸贏，忽視國家未來發展的政治風氣十分擔憂，唯恐贏了眼前的選舉，輸掉了國家的未來。蔡英文果能團結全民，為下一代謀求一個更美好的明天，自為吾人所樂見，但願執政黨能從西方民主先進國家名人的智慧中汲取經驗。

有現代經濟學之父稱號的英國著名經濟學家亞當‧史密斯曾在1776年出版《國富論》，全名為《國富特性及原因之探索》，倡導自由放任的市場經濟體制，為英國商業立國、自由貿易奠定基礎。後人綜合史密斯對民富國強的三項原則─善治、預算平衡及避戰。頗值當前我國政治人物反省深思！

第一善治：史密斯認為要發展經濟，政府管得愈少愈好，讓民眾為了追求個人的利益而自由發展，供需自然會由「一隻看不見的手」來調節，發揮最大的效果。政府最重要的工作是要建立一個能讓民眾可以公平競爭的機制與環境。以當今民主社會而論，那就是要選賢與能，讓一群有能力、有道德而守中立的常任文官來管理眾人之事。一般政黨則應推薦有才德的人來參選，或為立法的議員，或為領導國家的政府首長，來為人民服務。

第二預算平衡：史密斯認為一個好的政府，必須盡量做到預算收支平衡，而把稅收用在改善人民生活與加強國家建設上面，最好做到「收多少，用多少」，不宜寅吃卯糧，債留子孫。

新冠肺炎疫情肆虐全球已兩年多，我政府提出的特別預近兆，將近中央總預算之半，已不得不借債支應。海峽兩岸緊張關係，因我政府採取「親美反中」政策，迄無緩和跡象，以致近年來國防預算均達總預算16%左右，約達3600億元上下，並需經常增列特別預算支應，勢將使得年輕一代負債日增，影響國家未來發展。平衡預算不僅是指歲入歲出收支要平衡，更要重視資源分配的平衡，諸如我們固然要加強國防的投資，但也不能忽視投資和平，亦即改善台海兩岸關係。

猶憶公元2000年，政黨輪替由民進黨的陳水扁總統執政，當時筆者擔任駐教廷大使，蒙陳總統召見垂詢個人對外交及兩岸關係的意見，曾以教廷所採和平外交為例，建議從向美採購150架F-16精密戰機預算中減少一架作為「和平基金」，獎勵促進兩岸和解與世界和平的個人與團體。如此，當不致影響戰力，兼可建立我國愛好和平的國際形象，有助對外工作。當場獲得陳總統的讚許認同，交代陪見的總統府副祕書長協調辦理，惜終未付諸行動，令人深感惋惜！如今150架戰機已有8架失事，而台海緊張情勢依舊，持久的和平仍遙遙無期！

其實，為時未晚，蔡總統仍可從2019年向美國訂製價值80億美元66架新型F-16V戰機中，少購一架，將省下的預算投資和平。

第三「避戰」：戰爭只會帶來國家的破壞，帶來人類的苦難，解決不了任何問題。史密斯認為戰爭不僅會造成人員的傷亡，製造難民問題，且會阻滯農工生產及經濟發展，故應盡量避免戰爭。

以今年2月開始的俄烏戰爭為例，烏克蘭的軍工基礎設施遭毀，滿目瘡痍，超過500萬的難民逃向鄰近國家。歐洲國家則在美國指使下對俄發動前所未有的全面制裁，造成全球石油、天然氣及糧食供需失調，價格高漲，嚴重影響民生， 傷人自傷。這場美國利用烏克蘭為戰場的美俄「代理人」大戰，真不知將來烏克蘭所需的5、6千億美元戰後重建經費從哪裡來？

最近西方媒體、智庫、政治人物熱炒「今日烏克蘭，明日台灣」，慫恿台灣向美採購大量武器，刺激中共「武統」，殊不知台灣乃一海島，不若烏克蘭是個大陸國家，有戰略縱深，一旦戰爭發生有後退之路。這次中共的軍演形同對台封鎖，充分說明了這點。

邇來，網路上盛傳文化大學郭正亮教授的專題報告，分析「烏克蘭被出賣，對台灣的啟示」，閱後令人驚恐！深盼執政當局諸公能好好反思，千萬不要錯誤地執著於「親美反中，遠交近攻」的政策，而應該學學印度外長蘇傑生的智慧：「不親美也不反美；不親中也不反中，印度只顧自己的利益。」但願我們的政府能顧好台澎金馬的福祉，採取「睦鄰友好，與人為善」的對外政策，則善莫大矣！（作者為退休大使，全球和平志工）