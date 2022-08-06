裴洛西來台挑釁「一中」，著實讓中共解放軍有了大規模實彈軍演的難得機會，曹興誠大動作豪氣捐30億元新台幣加強我國防，這是提油救火，拋錢引戰。難道曹興誠不知道兩岸經濟的活水在互賴共融？台經貿每年順差能達到約千億美元的經濟效益，豈是一人捐「30億新台幣」能比。

曹興誠語不驚人死不休直呼「中共本質是耍流氓」。相較之下，只會出嘴挑釁喊「對抗」，卻拿不出實質辦法更顯得「俗辣」！曹興誠豪氣捐錢毀台，恐讓工商界人人自危，怕自我陷入政治意識形態風暴下的犧牲者。

國防實際問題不是缺錢。還需要曹興誠高喊加強國防？恐怕是舔綠不成還直接打臉蔡英文國防政策，畢竟加強國防問題若能靠曹興誠捐錢處理，那麼蔡英文簡直無能到可以直接下台。

曹興誠這莫名拋錢引戰的政治一舉，無疑讓兩岸關係雪上加霜，實際上毀掉的是台經貿長遠發展，不知道喊話腦爽一時，卻讓大家苦惱一輩子。

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