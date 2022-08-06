這次台海危機，美國除了聯合友好國家同聲譴責中國大陸之外，駐澳、駐韓美軍也罕見聲援「台灣有事」，但美日同盟能起到什麼作用？每天新聞、政論節目、官員講話、網紅，只見大內宣打鍵盤仗。美國挑起了台海的危機，拜登政府的成敗將反映在即將到來的秋季國會期中選舉，而台海卻走進了一個衝突而嚴酷的寒冬。

解放軍在台灣邊境常態性軍事演習，萬一擦槍走火又爆發衝突，恐怕就是直接登陸奪島，台海衝突如同烏俄戰爭模式，今日的烏克蘭，就真的可能變成明日的台灣。中國也希望以和平方式奪回台灣，買下龐大外匯儲備與先進技術的繁榮台灣，更有利可圖，只是買台灣方案失敗，中國直接以武力來解決台灣問題。現在的中國，買不下台灣，已經打算用武力解決台灣問題。

呼籲政府，是時候應該要清醒了，中國設想以局部戰爭速戰速決攻下台灣，已經不是白日夢。美國要的是台灣走烏克蘭的模式，這次台海衝突可以說是上了美國的當，逐步走入美國設定的劇本之中，還不自知。

不管美國是否能夠再履行對台安全承諾，台灣應該要清楚，不要把命運寄託在別人身上，要做的就是保持獨立自主性。曹興誠說要捐出30億辦作文比賽，對於我們學術界的人來說，是好消息，寫寫文章，賺點研究費，但是對抗中國，除非不幫美國打中國，錢再多都沒有用。

近年來美國加大對印太地區的軍事投資，我們呼籲美國，想要對抗中國卻不想出錢出力，拿盟友當犧牲品，所有好處通通都拿走，不願付出相對應的回報，採取行動捍衛台灣決心，下場就是失去印太國家的人心。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※