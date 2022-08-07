今天上午，「地圖可顯示台灣省每個街道」，衝上微博熱搜榜第一，目前已引發超過10.8億閱讀、6.5萬討論。

城市是不斷進行文化生產的場所，而街道正是城市的血脈，每座城市也自然孕育了迥異卻獨特的街道，動力火車唱，「忠孝東路走九遍」，羅大佑唱，「台北街頭巷尾四界攏是人」。

一起看看台灣，「依然是我們愛的台灣」。

台灣街道更名史

在日據時期之前，台灣的街道命名與清朝別無二致。但進入日據時期，城市區塊的劃分模式則以「XX町X丁目」的方式取而代之。這種方式與日本街道一脈相承，卻也令街道名的地位不再如之前一般重要。

1945年二戰結束後，國民政府來台，為「去日本化」，頒布了《台灣省各縣市街道名稱改正辦法》。舊有的大正町、昭和町、乃木町等日本式的町目系統銷聲匿跡，現今大家熟悉的名稱自此進入大眾視野。如宣揚三民主義的「民生路」、「民權路」、「民族路」；帶有中華民族文化傳統的「忠孝路」、「信義路」等。

大致說來，在《改正辦法》中，有四項命名規則：

1. 發揚中華民族精神者：如中華路、信義路、和平路等。

2. 宣傳三民主義者︰如三民路、民權路、民族路、民生路等。

3. 紀念偉人︰如中山路、中正路等。

4. 適合當地地理、或習慣，且具有意義者。

值得注意的是，台北的城市街道規劃在1946年就開始定型。時任公署民政處代理技正的鄭定邦，承擔了對台北市街道的更名工作。今日耳熟能詳的街道，如「信義路」、「忠孝東路」、「重慶南/北路」等都於這一時期正式落定。

鄭定邦來自上海，其在上海的早年生活工作經驗，在他為台北城市街道的命名工作中發揮了極大作用。

而上海街道命名形式源自1862年的《上海馬路命名備忘錄》。當時，英美雙方決定聯合整頓英美租界的馬路名，雙方意見不一。最終，英國領事麥華陀主張以中國地名對馬路命名。至1865年，27條道路擁有了沿用至今的新名字。南北向的道路往往以省命名，東西向道路則採用市的名稱，但馬路順序卻與名稱所包含的「地名」背後的實際地理位置無關。

台北道路的「地圖化」

對比上海，台北的「地名道路」則更有規律。以當時的「公署」（即今日的「行政院」，台灣地區行政管理機構辦公場所）為中心，其道路的排布，則與其名稱的實際地理位置吻合。台灣地區行政管理機構辦公場所處於忠孝東路與中山北路口，若以此為中心，將台北市分成四大象限，則會發現這些道路恰好以實際地理位置錯落分佈。如「公署」西北方的大同區，坐落了「寧夏」路、「太原」路；東北方的中山區，有「長春」路，「吉林」路；西南方的萬華區，則有「西藏」路等。

但也有一些例外。部分城市的名稱現今已不再沿用，但冠以這些地名的街道名卻仍然保留。如大同區的「迪化」街，其「迪化」一名原是烏魯木齊市的曾用名。

台北市街道命名與大陸地理。（作者提供）

西區東區「找不同」

或許有細心的朋友注意到，台北市有「西路小，東路大」的怪現象。忠孝東路是台北市最長的街道，比它的「兄弟」忠孝西路足足長了數倍有餘。另外，「城市地名」道路也多半集中在西區。這實際上是因為，在日據時期，台北市的範圍只包含了如今的中正、萬華、中山、大同、大安等區。

自然，在歷史沿革中，台北市範圍不斷擴大。1938年松山莊併入台北市，至45年國民政府來台時，台北共有10個行政區。1967年，台北市升格為「院轄市」（後來改稱「直轄市」），城市地位再次上升。次年，南港鎮、內湖鄉、士林鎮、北投鎮等也被併入台北市轄區範圍。1990年，台北市再次進行行政區規劃，松山區南部獨立成為信義區，現今的12個區劃也被正式劃定。

看著這些熟悉的路名，「都是含有故鄉的路，希望也是歸家的路」。期待有一天，可以漫步於台北的特色街道，在愉悅的日子裡，相互打招呼說，「嘿！祝你今天過得開心！」

（柚TT）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）