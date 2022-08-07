「世界正在變成多元…（如果還沒有變成的話）」，俄羅斯總統普丁在2018年10月8日演說的這一句話，以及20年以前，在公開演講表明：「我們要保護自己的主權和存在的權利」（We are protecting our sovereignty and our right to exit.），都已經預告這位政治強人，對於自己要自求多福及因應多元世界變局的信念。2021年美國未事先通知歐洲盟友，逕行從阿富汗撤軍的混亂景象，更成為「西方沒落」的徵兆。普丁的世界觀，深植於自己對西方的認知與判斷，更進而形塑其所採取影響世界的行動與決心。

事實上，前蘇聯於1991年解體之後，無論是葉爾辛或普丁當俄羅斯總統，都同樣採取親近西方、合則兩利的政策。這樣的情況，在1999年普丁主政，俄羅斯逐漸轉變國防外交的戰略視野，從歐美國家的角度來說，可以分為三個階段： 2000～2004年（2000～2003年，鎮壓車臣）；2005～2014年（2014年占領克里米亞半島）；2015年迄今（2022年侵略烏克蘭）。

然而，無論是「鎮壓」、「占領」、或是「侵略」，並不存在於普丁的世界觀。反之，今年2月22日，出兵烏克蘭兩天之前、「獨白」式的一個小時電視演說，他娓娓道來，斯拉夫民族在歐洲歷史上的光輝歲月，以及後來在不同場合，一再論及的彼得大帝，彰顯出來的是他個人的歷史使命感。分析他的國際戰略走向，有以下幾個階段性轉折點：

首先，在2000～2004年的期間（小布希總統），2001年911事件的恐攻，美國發動全球性的反恐戰爭，出兵阿富汗。再於2003年，出兵伊拉克，當時的伊拉克總統海珊，在逃亡半年後被美軍擄獲，並於2006年經伊拉克法庭審判判處絞刑。對於普丁而言，美國是一個超級霸權。也因此，要有能力戰鬥，才有資格繼續生存。

其次，在2005～2014年的期間（小布希與歐巴馬總統），普丁逐漸開始在不同的場域，進行非直接的對抗。國際政治上，於2008年的北京奧運期間，出兵喬治亞（特別軍事行動），以及2010年，在俄國主導下，創建「歐亞關稅聯盟」）Eurasian Customs Union）。2010年底到2011年，從北非到中東的茉莉花革命，一方面，美國與歐洲盟國強力介入北非的利比亞，使得一代強人格達費，死於非命。

而普丁更進一步展開的「反攻擊」（counteroffensive），是在2014年出兵克里米亞半島，並由當地居民發起獨立公投，回歸成為俄羅斯聯邦的領土。而且，他於2015年出兵，支持敘利亞總統阿塞德，也是站在美國對立面的具體反擊。並於2015年7月，由中、俄、美、英、法、德六個國家，共同簽署的伊朗核協議（Iran Nuclear Deal），則是俄羅斯穩定中東局勢的另一種積極作為。

最後，在2015年迄今的期間（歐巴馬、川普和拜登總統），北約東擴和出兵烏克蘭，是俄國和西方決裂的導火線。普丁執政後的北約東擴，共有5次。從他主政初期的1999年和2004年，乃至於再次當選總統迄今的2009年、2017年、以及2020年。對照普丁放棄「親近西方，加入西方」的政治幻想過程，對於北約東擴的深感不安，與日俱增，最後終於爆發今年2月的烏克蘭戰爭。

回顧過去20年，對於相同事件的不同解讀，俄羅斯和歐美國家的正面對決，源自於普丁對於北約不斷東擴，所產生的危機意識。其來有自的強烈感受和深刻認知，呈現在三個重要面向：其一，史有明鑒，要有足夠的軍事力量，才能保護自己；伊拉克的海珊和利比亞的格達費就是例子。

其二，2012年美國的「全球人權問責法」，授權美國政府對於違反人權人士，所實施的制裁從禁止入境，到凍結在美國的財產。而普丁同年簽署「外國間諜法」，並將（美國）民主協會（National Democratic Institute）趕出俄國，透過法律賦予處罰權力而形成的敵我意識，有如楚河漢界，失去政治模糊的空間。

其三，對於普丁而言，美國如果連伊朗核協議，這種聯合國五大常任理事國和德國共同簽訂的國際協議，都可以因為換人當總統，說退出，就退出，則政治信任，也將不復存在。對於已經完成憲法程序，可以擔任總統到84歲的普丁而言，其與西方的爭戰，仍是進行式，還看不到和解跡象。