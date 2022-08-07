美國眾議院議長裴洛西訪台後，白宮聲明美國「一中政策」並未改變，但未能改變大陸對中美關係與對台政策的決斷，不但以軍演擺出「圍台」之勢，更打破「海峽中線」的楚河漢界，對印太區域的國際政治帶來深遠影響。

韓國兼顧三方關係

東協外長會議呼籲在台海問題維持「最大限度的克制」，警告緊張局勢可能導致「嚴重對立，開啟強國之間的衝突及無法預期的後果」。七大工業國集團（G7）3日發表聯合聲明，呼籲中國不要單方面用武力改變該地區的現狀，以和平方式解決兩岸分歧，重申各國在「一中政策」上的立場及對台灣的基本方針皆未改變，聲明中兩度提及對台海和平穩定的承諾。

裴洛西離台後，前往韓、日兩個美國印太地區最重要盟邦訪問。韓國對裴洛西來訪低調以對，總統尹錫悅以休假為由並未接見裴洛西，而以電話與她會談40分鐘。通話未觸及台灣問題，似有避免引發中、韓齟齬之意，可以視為尹錫悅兼顧美韓同盟及中韓關係的折衷外交。

韓國總統辦公室表示，這是基於韓國國家利益所做出的決定。韓國不願捲入裴洛西訪台風波，破壞8月24日即將到來的中、韓建交30周年的氣氛，使尹錫悅政府錯失重新確立中韓關係的機會。在裴洛西結束東亞行後，韓國政府宣布，外交部長朴振將在8日至10日應大陸外長王毅之邀訪問中國，並於9日在青島舉行中韓外長會談。

朴振將是尹錫悅政府首位訪中的部長級官員，對穩定中韓關係意義重大。據悉，朴振將向王毅承諾，韓國加入美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4），並無針對或排斥中國之意。中國是韓國半導體巨擘三星與SK海力士的重要市場，占兩家公司半導體銷售總額3成，尹錫悅須顧及韓國半導體產業在中國的市場。何況台海生波將牽動朝鮮半島局勢，韓國須穩住與北韓具有「血盟關係」的中國，尹錫悅不想為「挺台」冒險。

相對於尹錫悅低調以對，日本首相岸田文雄與裴洛西共進早餐，批評北京的行為，要求即刻停止在台灣周邊的軍演。防衛大臣岸信夫亦嚴厲譴責中共對台軍演。此前，中國因日本參與G7關切中國強化施壓台灣的聯合聲明，取消原定4日在柬埔寨首都金邊舉行的中日外長會談，中日關係似乎因裴洛西訪台蒙上陰影。

日本打消介入念頭

然而，岸田未著墨前首相安倍晉三的「台灣有事即是日本有事」，亦未在對台政策上加碼，而聚焦於共軍對鄰近日本的演習區發射飛彈中，5枚落到日本主張的專屬經濟區（EEZ）內，此是中國的彈道飛彈首次落入日本主張的EEZ。岸田認為，此將嚴重影響區域及國際社會的和平及穩定。日本駐北京大使垂秀夫傳達日本立場表示，中國接連軍事演習損害地區和平及穩定，對中國將日本EEZ納入演習範圍表達「嚴重憂慮」，並對中國試射飛彈落入日本EEZ表示抗議，強烈要求中國立即停止軍演。

大陸軍演將日本先島群島南面，台日重疊的EEZ納入演習區，對此海域發射5枚東風飛彈，意在使日本打消「台灣有事」時介入的念頭，惟此舉可能招致反效果，使岸田再定義「專守防衛」，建立自衛隊「反擊能力」師出有名。但岸田未似1996年台海危機時的橋本龍太郎首相，大聲疾呼美國軍事介入。在中、日建交50年之際，岸田不願因「第四次台海危機」中斷今年3月以來，雙方徐徐改善關係的勢頭，與中國維持有原則的交往，仍是日本穩定周邊事態的最佳路徑

在中共二十大及美國期中選舉前，中、美皆無示弱的本錢，為避免衝突，對話無可或缺，但裴洛西訪台後，大陸外交部宣布中、美的對話與合作「3項取消、5項暫停」，雙方管控分歧的管道悉數關閉。在中、美「懦夫博弈」中，日、韓與中國維持對話至為關鍵，岸田及尹錫悅對中共軍演保持克制，應知此刻智慧比勇氣更重要。