八八父親節前夕，解放軍持續演訓，逐步逼近台灣周邊海域進行海空聯合演習，國防部發布日常訓練影片穩定民心，強調就是為了在這樣緊繃氛圍中讓日子維持著不簡單的平凡；但也證實共軍正模擬對台灣本島及我海上艦船實施攻擊。台海劍拔弩張，國軍想過平凡日子已經很難。

美國眾議院議長裴洛西訪台，引起中國大陸大動作反制，不但宣布禁止100多家台灣食品商進口，也陸續發出相關進出口禁令，更從8月4日中午12點起，連續3天在台灣周邊6個區域展開軍事演習。

連日軍演引起國際關注，增加台灣在國際社會的能見度，但隨著3天圍台軍演結束，衍生的緊張情勢並未因此解除，共軍宣布將在渤海、黃海進行實彈射擊，對東北亞的日、韓將形成壓力，美國及台灣自然都無法置身事外，國軍未來的任務勢必加重。

相較1996年台海危機，此次緊張氣氛更濃厚，不僅共軍的火箭系統有長足進步，國軍的反監作為也有相當進展，兩軍對峙下，國軍堅守不發動第一擊的原則，運用聯合情監偵系統監控，並派遣機艦應處，只是一旦戰備成為日常，誰也無法保證不會發生衝突。

國防部在父親節宣教影片中喊著：「我們在前方看著，後方的你們更有幸福希望。」從這3天國人處變不驚，證實民進黨的大內宣確實有效，但這不代表人民應該挺蔡政府續打抗中牌，兩岸實在沒有開打的必要性。民眾之所以無感，更多的是對戰事的無奈與無助。

中共圍島演訓結束，兩岸在欠缺溝通管道下，危機已經升級，台灣面對認知作戰須謹慎對待，不該過度嘲諷挑釁，否則戰事一觸即發，自己國家還是要自己救。