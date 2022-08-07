美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共展開空前的「圍台、鎖台」軍演，台海安全風險驟然升高。但到目前為止，除了「麻醉式」的安定民心喊話，民進黨政府只是「以不變應萬變」；外交部長吳釗燮更妄言「不會要求其他國家為保衛台灣而戰」，彷彿建議美國對台安全承諾應繼續維持「戰略模糊」，不須調整為挺台人士鼓吹的「戰略清晰」。

專家分析這次大陸對台軍演，北京尚無意挑起戰端，而是在升高對台軍事恫嚇，展現長程武力投射能力，阻絕外國勢力介入。但台海形勢瞬息萬變，演習隨時可轉型為軍事行動，BBC等外國主流媒體因此警告中共的實彈演習恐演變為全面危機。

據美國網路媒體Politico報導，共軍高層三度拒絕接聽美國國防部長奧斯汀及參謀首長聯席會議主席密利的電話，更進而宣布8項反制美方的措施，切斷美中在軍事、氣候變遷等領域的溝通與合作。裴洛西訪台掀起的風暴依然嚴峻，迫使美方最高國防軍事首長主動希望與陸方溝通，降低因誤判導致衝突的風險。

反觀台灣，或許是民進黨執政下的麻醉效應，在全球關注可能爆發第四次台海危機之際，任憑中共「東風系列」飛彈飛越台灣上空，共軍機艦越過台海中線，逼近台灣領海已成新常態，台灣依然老神在在，甚至綠媒還揶揄中共飛彈試射「草草結束」，毫無危機意識可言。而蔡總統只能呼籲對岸理性自制，強調國安部門掌握全盤情勢，以安定民心士氣。但對於開啟兩岸對話，掌握中共真正的意圖、降低緊張情勢、化解危機則是一籌莫展。

最突兀的當屬外交部長吳釗燮向國際社會傳達的訊息，他表示，「我們有意志保衛家園，也積極強化自我防衛能力，不會要求其他國家為保衛台灣而戰，但希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備。」吳固然意在展現台灣的決心與實力，但在美國仍在辯論對台應保持戰略清晰或模糊之際，不知華府如何解讀他的談話。

只要外國提供台灣防禦性武器，不必為台而戰的論點類似「烏克蘭模式」，美國與北約國家堅持只提供武器裝備、軍事物質與訓練等支援烏克蘭，不直接參與防衛，正是無法有效嚇阻俄羅斯入侵的原因之一，難道烏克蘭模式也要適用於台灣？

吳釗燮又說，台灣年輕世代似乎比他們父母一代具有更堅定捍衛國家的戰鬥意志，不知道這句話的事實基礎何在？但台海軍力均勢近年來一面倒向中共則是公認的事實，面對中共武力威脅的非常時期，到目前為止，只看到蔡政府激勵人民的戰鬥意志，卻不見改善兩岸關係、大幅提升防禦力量、爭取美國提高安全承諾的具體作為，這才是台灣的內部危機所在。

（作者為資深媒體人）