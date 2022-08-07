去年5月，《經濟學人》預警：台灣是世界上最危險的地方。筆者當時認為倒不致於，因為筆者相信兩岸人民（包括他們的領導人）有智慧避免戰爭。然而，本月2日至3日，即將卸任的美國眾議院議長裴洛西旋風式「應邀訪台」後，大陸旋即在台灣周邊6區（包含3區中華民國12浬領海內）進行連續3天（8月4日至7日）之「封島式」軍演（形同封鎖），如同黃年先生所形容的「焢窯」一般，台灣四處環海的天險成了「天甕」！

然而，與1958年金門外島炮戰及1996年台海飛彈危機不同，此次大陸不僅對台灣百多家食品商禁止進口，在軍事上，人民解放軍發射了共11枚飛彈，更有4枚越過台灣本島，包含台北上空！台海陷入名為演習實為作戰之兵凶戰危之境，兩岸人民命在旦夕。對於北京此時大規模且危險的軍事行動，筆者理解但堅決反對，畢竟兩岸一家親，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。北京此舉一方面反擊美國自川普時起在涉台事務上之挑釁，也是對執意奉行「台獨」黨綱的民進黨政府及兼任黨主席的蔡總統的最後通牒。

面對在軍事等實力早已不可同日而語之大陸，堂堂中華民國外交部長受訪竟稱：「盼國際提供防衛性武器」，使台灣像極了烏克蘭，真是不知今夕是何夕？筆者認為，此刻蔡政府對於玩火者必自焚應有所警惕，宜當機立斷放棄台獨主張，具體建議如下：

一、解嚴後，歷屆總統的「反獨」堅持才能確保兩岸和平發展！

其實，在拜登堅持「一個中國」及「反對台獨」的公開聲明下，大陸用不著透過「戰狼式」口吻「恫嚇」台灣並實施軍演（封鎖），莫非因蔡總統相比解嚴後歷任總統對台獨之態度，最令人捉模不定？姑且不論李前總統後期的兩岸主張，李曾表示：「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎能脫離中國大陸！」；繼任的陳總統則稱：「（台獨）我做不到，就是做不到。」而馬總統則依憲明示兩岸同屬一中，馬習會更創造了和平交流之里程碑。

二、蔡總統應記得蔡主委的話，宜依憲以「良制一國」推動國家統一。

蔡英文早年擔任李登輝總統幕僚，據報也參與「兩國論」之起草工作；但是於出任扁政府陸委會主委，而在立法院接受質詢時蔡尚表示：「台灣無法逃避『一個中國』問題，…『未來的一個中國』是台灣民眾唯一的選擇」。當時蔡主委的兩岸立場堪稱正確。惟自從2004年蔡總統加入民進黨且先後擔任黨主席後，逐漸違背中華民國憲法所揭示：「為因應國家統一前之需要」、「中華民國領土，依其固有之疆域」等「兩岸同屬一中」的誡命；去年國慶公開表示：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，徹底撕裂長期累積的兩岸互信。為了避免擴大戰爭風險，蔡總統應記取蔡主委在立法院之公開發言，懸崖勒馬！

三、 台灣追求民主自由，絕非切割大陸，否則覆巢之下無完卵，人民將手腳併用投票，追求和平！

蔡政府始終以帶有邏輯謬誤之「追求民主」便需要「台灣獨立」作為訴求，但事實並非如此，「良制一國」才是智勇雙全的兩岸解方！這次大陸對台的軍演（封鎖）原定3天，但據報陸方宣布將成長期軍演。筆者呼籲習主席這是第一次也是最後一次，畢竟大陸絕對有足夠動能，以大事小以仁，用和平解決兩岸問題。同樣地，蔡政府更應該正確識讀美中角力下之台海風險，以小事大以智，否則當實彈演習成為常態，屆時經濟衰退、企業（包括外資）出走，人民幸福生活何在？

「讓台灣安全幸福，讓老百姓安居樂業！」，誠哉馬前總統的諍言！而蔡政府做出裴洛西議長「應邀訪台」的鬧劇不但諷刺更是嚴重失職！

（作者為台灣人、中國人、海基會首任祕書長）