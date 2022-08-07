寫這篇文章時，中共圍台軍演還未結束。但從8月4日首日演訓全貌來看已經顯示，這次演訓是驗收共軍近7年的軍改成效，以全軍種、多方向投入方式，檢驗戰區戰役級的聯合作戰能力。

演訓由東部戰區統一指揮，派出相對少量戰區精銳部隊，也就是未來共軍攻台主力部隊和任務部隊，以3天時間高強度進壓圍台之勢，演練聯合火力封鎖與聯合打擊。6個演訓區域很可能是未來共軍攻台方向，以現地練兵意圖達到實戰化效果。

演訓首日共軍投入全軍種，包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊和聯勤保障部隊等精銳兵力，在防區外對台預定目標進行近程精準打擊演練，作為共軍在防區外對敵發動中遠程精準打擊這個重要作戰方式的一次初步實踐。

火箭軍部隊的角色尤顯重要。演訓首日對台灣北部、南部和東部海域實施多區域、多型號（東風系列）常規戰術飛彈火力突擊，有3層目的：第一，落點在台灣南北兩端對外海空運輸線上，意圖火力封鎖台灣，如同1996年台海飛彈危機；第二，落在東部海域是針對美、日，檢驗區域拒止能力防止外軍介入，是這次演訓最大特點；第三，同時為在附近海域己方海上編隊提供防護，一石三鳥。

共軍海空兵力面向巴士海峽演訓區域，是演練衝突發生前先行占位，阻止美軍掌握這塊同時位於西太平洋、南海和東海三叉路口的戰略通道。用意和面向東部海域類似，都是1995至1996年台海危機後首次出現。

東部戰區陸軍以多台新型遠程箱式火箭炮（191式火箭炮），對台灣海峽東部區域實施遠程火力實彈射擊訓練，意圖封鎖台灣海峽北口是另一個亮點。該火箭炮的射程與精度並不遜於東風－11近程彈道飛彈，而且操作簡單，作戰反應時間更快，更能發揮突擊效果。可以預見，共軍若對台動武，首波火力突擊將由火箭軍戰術飛彈部隊和陸軍遠程火箭炮部隊擔任主攻。

共軍聯合作戰指揮重心在戰區，是習近平推動軍改的核心。這次演訓由東部戰區統一指揮，有減少指揮介面，確保聯合指揮效能的考量。但是共軍在海上方向的軍事鬥爭準備，存在偵察預警、指揮控制、資訊對抗、水下攻防、作戰數據等「五弱」問題。因此要進行長時間、高強度和資訊化程度高的聯合作戰演練恐怕不易，故採3天密集演訓較有把握。

演訓目的是驗收近7年的軍改成效，把對台聯合火力封鎖與聯合打擊的作戰程序演練一遍，並修訂相關作戰預案，提升部隊應急應戰能力。共軍目前處在軍事訓練轉型階段，先建構一支應急處突力量，一旦有事，能在不經人員裝備補充、不經臨戰訓練的條件下快速應對。這次參演部隊就是一支聯合應急處突力量，也正好是外界，特別是台灣、日本和美國情搜並研析軍改後共軍真實戰力的最好時機。

（作者為資深媒體人）