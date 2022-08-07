自俄烏戰爭爆發後，世人從實戰中了解到對人類生死存亡的殘酷事實，亦逐漸認知到俄烏戰爭的本質是，美國假烏克蘭及歐盟之力迎擊俄羅斯的攻勢，目的是在削弱俄國的軍事及國家實力。然而在此敏感時刻，國際間卻掀起一股歪風，謂「台灣將是下一個烏克蘭」。但西歐與印太地區相去甚遠，各方戰略條件亦大不相同，硬把台烏兩個完全不相干的個體一起加以評述，似乎有點牽強，但從戰略態勢的發展而言，不能完全排除這種可能性。

美國眾議院議長裴洛西從8月1日日訪問新加坡開始她的亞洲行，但對訪台行程一直未予確定，其原因就是考量到中國的態度。

中國大陸認為裴洛西的亞洲行是在打壓中國，希望藉此讓中國主動開戰，以引發對台武統或大戰，到時再將戰爭責任推給大陸。美國屆時則會藉世界霸主的影響力，將東亞各國拉入戰火之中，以對抗大陸。尤其當美軍戰力不及大陸之時，美國必將台軍推往中美對抗的第一線，為美國犧牲。

美國這種對中美關係最上層的戰略，與綠營及民進黨等台獨分子對於台灣遭到大陸武統時，以美國是否支援台灣為戰略的核心思想，可說是背道而馳的。目前台海戰略形勢的發展，與俄烏戰爭的先期可說是如出一轍，都是代理人戰爭作先鋒。

另從軍事戰略發展上看，美國在台海地區並沒有優勢。誠如共軍所稱：在自家門口，世界上沒有任何國家能戰勝共軍。這與美國的軍事智庫兵棋推演結果相似，中美兵推的結果是18：0，美軍沒有勝過。站在戰略的意義上，顯示出在西太及台海地區，美軍居於「絕對劣勢」；又因美軍對台支援必須跨過太平洋，軍力才能投射到西太平洋，因此所需消耗的軍費必然超過共軍。依現行的國防預算，美軍占GDP的3.5%，而共軍則不及1.5%，因此就中美長期作戰而言，美國的經濟勢必會先被戰爭拖垮。

裴洛西訪台引起國際注目，時間短暫，但令人意外的是，大陸卻宣布共軍對台大演習，引發第四次台海危機，相較1996年第三次台海危機，如今勝負已分，共軍已勝。

前次之勝負分野在美軍將航母投射到台海，迫使共軍飛彈試射終止。而本次共軍演習已消除了台海中線，並藉合圍台灣全島確立了領海及鄰接區的主權控制，象徵了兩岸統一的第一步。而且此次中共飛彈試射所展現的威力已反轉了1996年飛彈危機的中美戰力，因為陸方試射的東風系列導彈已使美國航母再無戰勝之機會。

共軍此次之所以會勝，是因為達到了兵法上的至高境界「不戰而屈人之兵」；而其使用的戰法，則是老子所謂的「柔誘」戰略思想，藉軍演創造了一個對共軍有利又使美軍不敢奪取的戰略環境。綜前所述，台灣未來最好的路就是和平統一，避開武統。但想避開武統，兩岸必須先消除彼此的敵意，才可能有和平。

（作者為中華戰略學會副理事長）