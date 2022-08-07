美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程，大陸隨即展開組合拳式的軍事戰、經濟戰、資訊戰與政治戰。軍演3天已徹底改變1996年以來的「美中台三邊關係架構」，中美關係雖不至於立即決裂，台海也不會爆發熱戰，但灰色衝突難免，中美與兩岸關係都已進入高危險期。

台海現狀已經改變

外界普遍認為，當前為「第四次台海危機」，前兩次發生在冷戰時代，第一次是一江山島與大陳島戰役，第二次是823炮戰，都是真實的戰爭。1995與96年的第三次台海危機，極度瀕臨戰火，但在美國派出兩個航母戰鬥群到台海附近，展現堅決支持台灣之意後，大陸提前結束軍演。危機帶來轉機，當時柯林頓總統不願見美中關係陷入惡意螺旋，主動對大陸伸出友誼之手，中美進入合作關係。中美關係好，兩岸關係就好，1998年辜汪舉行二次會談，再次達成兩岸加強對話、恢復協商的共識。

最近幾年，美國社會充斥反中情緒，兩黨形成抗中共識，中美關係出現質變，而蔡英文政府反中、去中方向明確，企圖藉美、日勢力與大陸對抗，大陸認定民進黨政府「倚美謀獨」，美、日「以台制華」。拜登政府雖希望與大陸建立護欄，不支持台獨的立場表達得愈來愈清晰，卻未能改變大陸對美國掏空「一中政策」、蔡英文政府藉美國力量落實台獨的判斷，裴洛西訪台成為壓垮台海和平穩定現狀的最後一根稻草。

此次大陸軍演，純軍事預期目標已經達成，充分證明大陸海空軍與火箭軍足以對台灣形成包圍，飛彈可以精準擊中預設目標。由軍方這幾天所發布的新聞資訊可以發現，演習首日大陸飛彈穿越台灣上方，軍方在第一時間做出判斷，認為飛行軌跡已進入太空，對國土安全不造成威脅，因而決定不攔截、不發警報、不發新聞。回顧96年大陸飛彈發射後竟然抓不住落點，25年後大陸飛彈實戰能力已不可同日而語。

比較96年與今年台海危機，大陸顯然已非吳下阿蒙，美國實力則大不如前，而民進黨政府與大陸全面決裂，既無密使傳遞訊息，更無大陸內部情資來源，讓台灣處境遠比96年更危險。回顧當時，美國擁有無敵的航空母艦、李登輝前總統有私人密使與國安局機密情報來源，談笑用兵。如今美國已無動用軍力的把握，因而動員G7國家聲援台灣，口頭呼籲大陸停止對台軍演。但大陸毫不示軟，針鋒相對推出一連串反制措施，先停止中日外長金邊對話規畫，繼之取消中美間3項軍事交流機制、暫停兩國在司法、禁毒、氣候等多領域的合作。中美軍事交流機制取消，意味未來發生碰撞摩擦的風險上升。

時間站在大陸那邊

從軍事角度而言，大陸對台組合拳已經成功，但大陸持續軍演。媒體報導，7日上午約10艘共艦接近海峽中線，國軍出動相同數量軍艦周旋監視，共機繼續進行海空聯合演習，無人機持續侵擾外島。大陸軍事壓力將持續多久？國軍戰力能維持多久？兩方緊繃壓力下會不會擦槍走火？台灣民間對大陸軍演反應冷淡，大陸未達成政治目標，會不會升級軍事行動？這些恐怕沒有標準答案。

大陸是世界第二大經濟體，軍事建設成就有目共睹，經濟上擁有4億中產階級的最大市場。今年上半年經濟遭遇困難，但仍能維持貿易順差，外資持續進入，陸企在美國遭遇困難，但仍保持「走出去」的勢頭。東升西降格局不變，大陸仍將力求維穩。從兩岸關係上講，台灣的民意調查顯示，不少人不認同「中國人」身分，但不否認「中華民族大家庭」身分，大陸有理由相信時間站在自己這一邊。

香港中文大學（深圳）國際事務研究院院長鄭永年認為，大陸宜採取的是「有所作為」，而不是「冒進主義」，以「胡蘿蔔加大棒」來實現國家統一。無論如何，我們面對的危險比過去任何時刻都要大，但無需恐慌，而要做出正確的回應。