今天是父親節，華人父親深受儒家傳統影響，總是給人少言寡語，與子女的相處很少流露自己的情感，但隱藏著濃濃父愛的形象，就像是67年前，殉國於一江山戰役的王生明將軍，他身為軍人面臨守土有責，明知不久後，終須壯烈殉國，卻選擇對獨子隱而不言，斷捨父子之愛，成就國家大愛，至今仍令人動容與悲慟，筆者想藉由王生明將軍與子嗣王應文先生互動的故事，傳達父愛的浩瀚偉大。

時間回朔到民國43年10月，當時中華民國的治權疆域除了台澎金馬外，國軍在浙江沿海仍然控制著大陳島及周邊一江山、漁山、南麂島等島嶼，而負責戍守一江山島的司令為王生明上校，他指揮著全島一千餘名國軍負隅頑抗，偏偏共軍豈容這支孤軍芒刺在背，意圖伺機進犯山雨欲來，王生明深知一江山島距離台灣460餘公里之遙，援軍補給困難，只能「全島一命」死守一江山。

同年12月的冬天，王生明司令榮獲國防部第五屆「國軍戰鬥英雄獎」第一名。隔年元旦，王司令受邀從一江山島返回台北接受蔣中正總統的親自表揚，他自己了然於胸，以當時大陳地區的兵凶戰危，這是他有生之年最後一次返抵台灣，回到家裡與妻兒聚首，隨著共軍搶登一江山島日期迫近，只要一江山戰役開打，王生明做好死在一江山島的準備，他將與家人就此永別……。

王生明回到台灣，領完蔣中正總統頒發的英雄獎章後，礙於國家軍情大事不能有所洩漏，他返回家裡和妻小見面，選擇深沉不語，沒有透漏半點一江山守軍戰事的危急，如往常般吃完妻子烹調的家常菜，飯後，他臨時提議，想和妻子柳淑輝女士和獨子王應文到住家附近的照相館拍照，他要拍一張全家福相片，因為王生明知道收假返回一江山後必然犧牲殉國，他無力留下什麼給家人，只能在生前拍下全家福照片作為紀念，其實妻子柳淑輝女士也知道這張照片是「生死訣別」的最後合影，但是女性服從丈夫的中國傳統家庭思維下，夫妻倆在攝影室內不敢有一絲絲表露捨不得的情感，王夫人明白嫁給了職業軍人，只能默默強忍悲痛，讓丈夫選擇為國盡忠，於是彼此都沒有在言語中點破，在拍下的全家福照片裡，一家三口少了一起笑容，多了些許沉重與靜默。

民國44年元旦，一江山守軍王生明司令返台受獎，並與妻子及兒子合影，也是王家最後一次相聚。（圖文：莊秉漢）

王生明的獨子王應文那時候14歲，正念著初中的懵懂年紀，他永遠記得父親的最後一次短暫幾天待在家裡相聚的時光，父親先帶王應文去理髮，又買了信封、信紙，要兒子以後要記得寫信給父親，還將熱騰騰剛獲得的「國軍戰鬥英雄獎」所附贈的手錶、鋼筆、筆記本等，毫不眷念的全部送給了唯一的兒子，王應文有不祥的預感，因為這次父親竭盡所能把身旁所該給的全給了，卻看不到父親臉上露出半點笑容，而是傳達一份訊息，一種彌補王應文即將失去父親的遺憾。以前，只要王生明回家，王應文從來不會問父親下次什麼時候回來，但是這次，王應文問了父親：「爹，下次您什麼時候回家？」王生明摸了摸兒子的頭，似乎聽見父親嘆了口氣說：「等爹把仗打完了再說」。

一江山局勢丕變，上級原本要給王生明放長假，卻臨時改變主意，要身為守備司令的王生明趕緊返回大陳，1月7日，他動身要和部隊一起搭軍艦返回一江山島，那天，王應文在學校上課，王生明突然跑到學校幫兒子請一天假，要王應文陪父親搭公車到基隆港搭船返回一江山，父子倆在車上相伴，王應文覺得父親話中有話，一再告誡他：「你以後讀書要比現在還用功」；「你一定要好好聽母親的話」；「你一定要常常和我通信，我一寫信給你，你要馬上回信」……王應文當時不知道父親為何一再強調這些，如果他那時知道父親將會犧牲殉國，他一定抱著父親哭喊，死也不肯父親離開他。

公車到了基隆軍港碼頭，王生明發現距離開船還有一段時間，他便要兒子陪他一起上中字號登陸挺和部隊叔叔伯伯打聲招呼，王生明當下很珍惜和兒子相聚的時間，介紹完兒子給部隊袍澤認識後，王生明才把兒子帶下登陸艇，看了看時間還有十餘分鐘，他又堅持要陪兒子在軍港旁邊的公車站牌等車，王應文不明白父親這些從來沒有過的舉措，只是當時天空下起大雨，父子倆都沒有帶雨具，王生明情急之下，從口袋拿出一條手帕，細心地把手帕4個角各打個結，做成一頂「手帕帽」蓋在兒子的頭上，年少的王應文被父親的舉動不太了解，還笑著對父親說：「這手帕怎麼能擋雨呢？」或許對王生明而言，這是此生最後一次傳達對唯一兒子的關愛。

沒多久，一部公車駛進站牌，王生明知道時間不多了，他又語重心長的和兒子說：「爸爸這幾天跟你說的話，你要好好記住，將來要靠你了」。兒子王應文第一次看見父親泛著淚光，天空雖然下著雨，他很清楚能分辨出父親眼角不是雨水，而是淚水，王應文的眼淚也在眼眶打轉，父親為他拭去淚水，他沒有放聲大哭，因為他不想讓父親難過，更不想讓父親覺得他軟弱。他多年後回憶說：「我上了公車，扭過頭隔著車窗看著父親站在站牌那邊，細雨中，他不停地揮手，直到看不見我搭的那班公車為止。」

1月18日一江山戰役爆發，中共解放軍首次三軍聯合作戰，共軍轟炸機投擲超過500枚重磅炸彈空襲，與近5萬餘發的砲彈轟射下，一江山頓成焦土，在3天的戰役中，國軍千餘名守軍悉數陣亡，王生明指揮官最後遭共軍團團包圍，他與大陳長官處通上最後通訊，王司令說：「現在敵人距我只有50公尺，我手裡有一顆給我自己留下來的手榴彈，我王生明絕不會給國家丟人！」臨死前，他仍率殘餘傷兵衝殺，王生明高呼「中華民國萬歲。」最後拉開手榴彈引信，當場與陣地共存亡，壯烈殉國時年45歲。

王生明英勇殉國的消息，國防部派人到王應文家裡來，對著柳淑輝女士說：「夫人啊，對不起，王司令已經陣亡了。」王夫人一聽崩潰大哭，王應文也跟著哭了出來，那時候，再過幾天就要過農曆除夕，除夕是中國人一家團圓，圍爐吃團圓飯的日子，過年前聽到這噩耗，母子往後十餘年只能寂然度過失去父親的除夕團圓飯。王應文年少痛失親怙，在他最需要父親陪伴成長的階段，沒了父愛，每到午夜夢迴時，他獨自一人啜泣，哭紅雙眼不知多少回，夜闌人靜總會感概，他和父親公車站牌離別時，懊悔沒有好好抱抱父親，親吻父親，人間再也盼不回父親這棵溫暖的大樹。

民國86年10月，王應文第一次登上一江山，這一座他父親生命走向盡頭的島嶼，在千層浪花拍打的岸邊，他與十餘位一江山遺族，一同焚香祭奠各自的父親，王應文嘗試尋找父親生前的足跡，畢竟歲月轉換、人事已非，他終究無法發現父親的任何遺骨，王應文僅能撿拾國軍碉堡遺跡前面的幾塊石頭、一束藤蔓，他相信這幾塊石頭曾經沾染過父親的鮮血，彷彿把他父親的英靈帶回台灣。之後，王應文又兩度到一江山，因為這座島嶼，是他能感受到父親溫度的地方。

民國99年1月，馬英九總統出席「一江山烈士殉國55週年」紀念活動，身旁為王生明將軍之子嗣王應文先生（圖片來源：國史館／文：莊秉漢）

座落於台北市中山區一江公園內的「一江山殉難烈士紀念碑」，記述著王生明將軍指揮千餘名國軍負隅頑抗的英勇事蹟。（圖文：莊秉漢）

時光荏苒，王應文先生已於民國109年2月6日辭世，享壽80歲，他們父子倆終於在天國相聚了。王應文曾說他在14歲當下，與父親40多年的生命，父子之情，驟然的畫下句點，彼此一定抱持同樣的缺憾。他受訪時說：「我希望來生我還是他的兒子，來生他一定要做我父親；希望再延續父子情。」

筆者曾經試想，王生明將軍如果不去一江山，王應文就不會失去摯愛父親，也不會留下孤兒寡母無依無靠。但是，王生明將軍選擇毅然奔赴一江山，不再回家，他的犧牲，卻照亮了更多人回家的路，確保台灣一甲子的和平不墜，他是一位偉大的父親，寧願一家哭，也要扛起捍衛中華民國存亡的好父親，這是華人父親固有的態度和精神，但也留給家人無止盡的思念。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）