8月8日音同爸爸，所以我們訂為父親節。其他超過80個國家，父親節是訂在每年6月第三個星期日。在一般人心目中，慶祝母親節的感受遠大於父親，但就一生的影響來說，父親可能超過母親。

企業家爸爸好嗎？

有個大企業家，擁有多家上市公司，幾乎有呼風喚雨的力量。但因經濟不景氣，加上錯誤投資，一敗塗地，最後掏空公司潛逃國外，五、六個孩子全部坐牢。因為這位大老闆掏空公司時是借用旗下的幾家公司名義，而這幾家公司，分別是由他幾個孩子掛名當董事長。孩子坐牢時，心中不禁吶喊：爸爸！你為甚麼要這樣對我們？只能仰天長嘆，夫復何言？

另外有個大企業家，最紅時，也是不可一世叮噹響的人物。妻妾算算有五位，生養眾多。同父異母的親兄弟親姊妹，結幫互鬥。到父親辭世時結幫互鬥達到最高潮，父親靈柩，三年後始入土為安。這位老爸是個成功的企業家，但他是個成功的父親嗎？這樣的父親在台灣多得是。

父親虧欠做孝子

大企業家，有錢的父親如此，那一般父親又如何呢？我認識一個父親，夫妻皆為小公務員，育有二子一女。父親凡事時時都以三個孩子為念，三個孩子都送往國外唸書。自奉甚儉到朋友側目。大概十年前退休了，退休的日子，更加省吃儉用，目的是想多留一點遺產給孩子。

往生前兩年，更是加倍節省，朋友勸他何必如此？他說這一生沒有讓孩子過好日子，生命結束前總想為孩子多留點甚麼。這位父親是個「孝子」，父親節來臨時，我們每個孩子是不是都應該效法這位好爸爸，也當個孝子呢？

管教和疼愛

父親節、爸爸節，作父親、當爸爸的究竟要留些甚麼給孩子呢？有人說「爸」這個字，上面是父下面是巴。爸爸就是經常給孩子一巴掌的人。雖然有些穿鑿附會，但也不無道理。道理在於對孩子要時時管教，且要趁早管教。

聖經上說：「兒女是耶和華所賜的產業」。又說：「趁有指望，管教你的兒子，你的心不可任他死亡。」「不忍用杖打兒子的，是恨惡他，疼愛兒子的隨時管教。」所以做父親的，主要不是在留給孩子多少財富，而是要自小即愛心管教，孩子一生將受益無窮。

自食其力

大家可以大數觀察一下，凡接受父親大量產業的孩子，能成就大業，令人景仰的，為數不多。反倒是許多白手起家的人，能成就輝煌大業。在我那個時代，1961年左近，台灣還很窮，能夠自費出國的少之又少。

有個家境不錯的，孩子出國，父親存了一點錢在美國，供孩子不時之需。但希望孩子自食其力，並不希望他們真的去用這些錢。因此在將存摺交給孩子時，特別叮嚀：孩子，存摺在這裡，需要時就去拿。

我認識這個孩子，留學後回國當了中學校長，他跟我說上面這段往事。他說我們當時幾個兄弟出國，都很有出息，去幫人洗車、打工，就是不去拿父親為他們存的錢。他的幾個孩子，也受同樣教育，不靠父親，而是自食其力。

當我們大家在慶祝父親節時，希望每個當父親的人及當子女的人，都能知道怎樣才是個好父親！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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