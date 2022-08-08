美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台訪問，引發解放軍於8月4日起三天鎖台軍演，美澳日等三國外交部長在柬埔寨金邊敦促中共立即停止軍演。另美國國防部長奧斯汀和參謀首長聯席會議主席密利數度試圖和共軍高層聯繫，均未獲得回應。台海局勢升溫，美中台軍事動態一日數變，又無溝通管道，壓力測試下容易誤判情勢，導致擦槍走火意外。

依據大陸智庫南海戰略態勢感知網站公布，美海軍「雷根」號航母原在裴洛西離台往南韓訪問，解除護航任務預計返回母港日本橫須賀休整。8月4日接獲命令，保持海上部署狀態，5至6日轉向西南移動。美軍「霍華德•洛倫岑」號導彈測量船（Howard O. Lorenzen，T-AGM-25）在3日從日本橫須賀港啟航，7日到達沖繩附近海域進入偵察陣位；據媒體6日報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比：「國防部長奧斯汀今天下達指令，要雷根號航艦打擊群，維持在該海域部署，且持續監控相關情況」。

我媒體指稱中共海事局於8月5日公布，解放軍將於8月6日至8月15日每日8時至18時，在黃海南部（連雲港外）5點連線海域進行實彈射擊。另8月8日淩晨0時至9月8日晚間24時，將在渤海口北方4點連線範圍內執行軍事任務。正逢共軍在台灣周邊海空域進行演習，另6日我媒體報導，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率團7日抵台訪問，前述引起國內關注。

8月6日至7日國防部公布，6日偵獲共機20架次、共艦14艘次，7日偵獲共機66架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域22架次）、共艦14艘次，持續在臺海周邊活動，進行海空聯合演習。海峽中線北端6日計有蘇愷-30機10架次、殲-11機4架次越線，7日計有蘇愷-30機8架次、殲-11機4架次跨越海峽中線；海峽中線南端6日計有殲-16機4架次、運-8反潛機1架次越線、另運-20加油機1架次，7日計有轟-6機3架次、殲-16機6架次、運-8反潛機1架次，在台灣西南國際空域活動。

媒體6日報導，我海軍馬公軍艦在東部海域監控中共馬鞍山號艦；另共軍南京艦在花蓮外海被我方蘭陽艦跟監，並遭雄二飛彈鎖定，而國軍下午又公布迪化艦也嚴密監視遠方共軍船艦。8月5日上午民眾在高雄港西南外海拍攝到國軍成功級巡防艦「跟監」共軍052C 舷號150長春艦。媒體陸軍金門防衛指揮部，5日與6日晚間先後發現無人機4批7架次及2批3架次，進入金門、烈嶼及北碇地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程式，射擊信號彈警示，後續將持續保持監控及高度警戒。再者，媒體指稱中共無人機7日上午曾一度進入台灣西南國際空域，隨後我國海軍銳鳶無人機從恆春機場起飛，傳出雙方無人機的「靜默對峙」僵持許久。

首先，依據大陸智庫監視美海軍「雷根」號航母6日約位於日本九州東部海域，雖由原先將返母港橫須賀休整，接獲命令可能將航向台灣或日本沖繩以南海域重新部署。雖美國國務卿布林肯和大陸外長王毅，近日在東協外長峰會為台灣問題針鋒相對。布林肯：「我們將繼續我們長期以來所做的，我們支持兩岸和平穩定，還有自由開放的印太地區。」但依據「雷根」號航母的速率，推斷抵達前述海域時，共軍演習正好結束。

更令人玩味的是，在共軍最後一天軍演抵近台灣東部海域的竟是美軍的導彈測量船。對照，美國國家利益、提供域外國家免費武器、美對台軍售、兩岸海軍艦船海上較勁相比、我高額購買美方舊型作戰艦、我外交部長吳釗燮稱不會要求他國為保台而戰、但盼供台防禦性武器言論，美方大都提供許多不是我方需求等，深思我方在美日台關係上，比日本還不如，卻要在第一島鏈的重要戰略位置上，守住共軍進入西太平的重要隘口。

由於，共軍曾在2020年8月26日分別從新疆內陸與浙江2地發射東風-21D（DF-21D）和一枚東風-26B（DF-26B）等射程2000公里之中程遠距攻船飛彈，以及中共運用軍民融合與衛星偵察系統及技術綿密掌控美軍航母動態、共軍運用偵察衛星近一年美航母避走巴士海峽改繞菲律賓境內海峽、此次共軍演習對外公告進行常規火力實彈射擊、美導彈測量船抵台灣東部海域等觀之，未來美軍航母將愈來愈擔心抵近台海軍事衝突中，成為解放軍首要反制外軍介入台海戰事的大型目標。

其次，我海軍於台灣東部海域再發現共軍馬鞍山艦，經查詢，為054A型護衛艦馬鞍山號/525，隸屬東部戰區駐福建寧德三都澳第15護衛艦支隊。該艦與近期在演習區域二從事警戒與活動的056A型護衛艦孝感號/615同屬一個支隊。故推斷，共軍馬鞍山號在區域三演習亦從事同類型任務。

共軍演習兵力組織圖。（作者陸文浩繪製）

從近日媒體獲知中共海軍艦船，抵進台灣周邊海域活動者，有052D型驅逐艦太原號/131，在區域二；056A型護衛艦孝感號/615，在區域二至三；052D型驅逐艦南京號/155與054A型護衛艦安陽號/599，馬鞍山號/525在區域三海域052C型驅逐艦長春號/150，在區域六；815A型電子偵察艦/795，可能在台灣東部遠處海域；總數約7艘，數量不大；共軍海空軍空中兵力仍未從台灣北部與南部分別進入區域二、三與六、五、甚至區域四的演習區。除了在最後一日共軍演習仍須關注之外，這次在首波短程彈道飛彈試射後的海空聯訓，共軍東部戰區採極小規模的兵力（見共軍演習兵力組織圖），模擬對台進行聯合封鎖，威嚇外軍接近花東海域馳援。

有關共軍此次演習海空兵力看似數量眾多、演練多科目（聯合封控、晝夜、制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警、聯合火力對地打擊、對海突擊、聯合反潛、遠端火力及常規導彈火力實彈射擊）等，宣傳大於實際。後續，我方需嚴密注意，未來共軍東部戰區對台以演習為名的軍事行動除會更加快速與震撼外，質數量更需要持續觀察。

最後，此次共軍對台軍演，也驗證其2016年深化國防和軍隊改革方案以「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」為主導原則、初步檢證共軍陸、海、空、火箭軍和戰略支援部隊聯合作戰與直屬於中央軍委的聯勤保障部隊等對台作戰整體效能。

其對台「封控」作為於8月4至7日在台灣周邊海空域，只是在驗證22年前，共軍進行「聯合封鎖作戰」研究的模擬實戰化演練。

由於其演習期間，我國防部與媒體、甚至相關資訊中，未報導有發現共軍兩棲登陸艦，類似日本防衛省揭露共軍東部戰區組織052D型驅逐艦/154、054A型護衛艦/515、903A型綜合補給艦/904、071型船塢登陸艦/986等4艘作戰艦船，今年6月1日由東海經日本奄美大島往西太平洋活動；4月26日共軍054A型護衛艦/529與071型船塢登陸艦/988各一艘，由西太平洋經宮古海峽後進入東海活動；日媒報導，去（2021）年11月14日東海艦隊071型船塢登陸艦與052D驅逐艦、054A護衛艦通過台灣和與那國島之間的航道，進入花蓮外海，編隊南行等抵近台灣適切登陸點與登陸艦航渡活動，對此，個人認為還未進入演練「聯合兩棲登陸」等，構成完整的攻台模式。

再者，連續6至7日媒體大肆宣稱，共軍軍演將延長10天至1個月，此舉是為「類封鎖」，引發國內民眾擔憂。比對，共軍將在連雲港外之約61平方公里5點連線範圍的10天實彈射擊與遼寧大連以西之渤海口北部4點連線121平方公里範圍進行1個月的軍事任務。經查詢為年度例行性演習、地區部隊演習性質，由於演習距離台灣最近也有900公里以上，我國人無須擔心。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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