政府300億元租金補貼政策於7月1日至8月31日提供民眾申請，國家住宅及都市更新中心（住都中心）為支應興辦社會住宅所需資金，委由台灣銀行統籌主辦的新台幣4,119億元聯貸案也在7月底簽約，未來住都中心將以相關資金於全國19縣市約200多處基地興建6.9萬戶社會住宅。

不論是租金補貼或社會住宅，都是政府落實居住正義重要的一環，也顯示政府除了關切民眾買不起房的問題，也在思考如何解決民眾租屋的困境。

但在此同時，有兩個問題值得思考，首先是社會住宅要解決的問題究竟是沒房可租還是租不起；其次是租金補貼的重點在減輕租屋者負擔或逼迫隱形房東現形。

先看政府對社會住宅的定義，開宗明義就表示「社會住宅是由政府蓋房子出租給民眾、或由政府承租民間的空屋轉租給民眾，它的租金會比較便宜，跟過去以出售為主的國民住宅不同，社會住宅是只租不售的住宅，使政府提供的住宅資源能循環利用，照顧更多的民眾」。

且按照住宅法規定，社會住宅應提供至少40％以上比率，出租予經濟或社會弱勢者，另提供一定比率給未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者。也因此，不是所有人都有資格可承租社會住宅，且多數社宅有租期制，以台北市的社會住宅為例，青年及一般家戶最長6年，具特殊情形或身分者得延長為12年。

回到前述第一個問題，社會住宅是要解決民眾沒房可租還是租不起，就現行社宅的規定來看，似乎較傾向後者。但這很容易讓社宅陷入「老、窮、殘」的刻板印象，也不利後續管理和維護，實際上更有背離居住正義的精神。

以房價痛苦指數最高的雙北為例，面對高漲的房價，很多人是因為沒有頭期款而必須租屋，但這不代表其在負擔租金上處於經濟弱勢；最令租屋者煩心的問題，也不是租金高低，而是房東可能任意漲租、收回房子出售等不確定因素，其中不乏租屋者是為了不想再被「趕」，才咬牙決定買房。

以這類租屋者而言，或許是北上工作、或許是因為單身、無子等原因，原本並不打算買房，卻被混亂租屋市場逼上買房路，這些原本租屋即可解決的「假鋼性」買盤，反過頭又會讓房價更居高不下，資源錯置的結果，就是不論租屋和買屋成本都節節上揚。

再進一步看，台北市不乏社宅位於信義區，以該區屋齡十年以下、兩房一廳的房子來說，租金多數要3萬元或更高，如果硬要用比較便宜的租金（例如2萬元）租給弱勢家庭，先不問真正經濟弱勢的家庭是否負擔得起該租金，對於同在該區但要付較高房租的民眾，難道真的算是公平？

真正居住正義還是要回到市場供需。政府不應該陷入社宅等於租金便宜的迷思，而是應該善加管理，讓社宅成為無購屋者可安身立命的所在。換言之，社宅的租金不應該打折，對象也不應該限制，而是應該讓種類多元化，民眾可以依自身需求、經濟能力選擇適合的社宅承租，以滿足養老、異地工作、求學等各種需求，好處是政府是房東，有透明合理的價格調整機制，而絕非是訴求便宜。

至於經濟弱勢家庭，政府則可善用租金補貼政策，但補貼的重點是讓這些家庭可以較具能力租屋，而不是讓租金變便宜，更不是變相造成房東和租屋者對立。就像近期很多人提到的，租金補貼美其名是幫助租屋者，但敢去申請的人有多少、能夠申請到的人有多少、還有申請成功後還能愉快住下去的人有多少，都是值得思考的問題。

面對居住正義，政府首先應該摒棄過往社宅就是要便宜租給窮人的思維，而是透過政府出租來提供穩定的租屋供給；再來才是透過補貼，提供經濟弱勢者更多選擇空間。補貼的意義，在於讓本來僅有5,000元可租屋而租不到房子者，可以透過補貼有8,000元或1萬元的預算可去租屋，而不是讓本來就已租屋者可透過補貼省下3,000元或5,000元的租金。

居住正義是讓大部分的人可在其所能負擔範圍內有房子可住，而不是硬要把租金3萬元的房子用1萬元租給原本租不起的人。補貼真正需要的族群，把居所的選擇權留給民眾，才有可能保障人民居住的權益。