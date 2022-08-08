老美在台灣全島部署了4千多顆飛彈，包括防空、反艦飛彈，加上台灣的自主研發，把台灣打造成｢刺蝟之島｣或稱｢豪豬之島｣。

然而大家發現了，這次裴洛西來台造成的台海危機，居然使得台灣這隻｢刺蝟｣、｢豪豬｣露了餡，完全使不出力量。解放軍在台灣四周開闢6、7個演習區，而且就在基隆、高雄港大門口；｢南京艦｣居然還駛到花蓮外海12浬處，跟我方的巡洋艦蘭陽號大眼瞪小眼；加上3天演習期間飛越台灣上空的4顆導彈，老百姓不禁要問：｢我們引以為傲的豪豬究竟有什麼用｣？

老共說話了，沒有所謂的｢海峽中線｣，未來的戰場就在台灣「家門口」，而戰爭取決於美方和台獨。台灣花了大筆軍費孝敬美國，買了一大堆｢豪毛｣結果毫無用武之地，既不敢攔截、也不敢吭聲，就讓對方的軍艦來花蓮｢賞鯨｣、｢打卡｣，連老共自己都不相信如入無人之境？

當演習成了常態，貨出不去、天然氣進不來，不到8天台灣就得癱瘓，就算有再多的｢刺蝟｣、｢豪豬｣又有什麼用呢？

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