共軍環台軍演持續進行，五點啟示：

其一，共軍具有迅捷動員，48小時內合圍並攻擊台灣的能力。台灣是否應舉行無預警48小時戰備動員演習？共軍突破海峽中線與第一島鏈，將成常態，國軍戰備勢必緊繃，影響民心士氣，台灣對應良策何在？繼續「處變不驚，莊敬自強」？

其二，台灣海島，孤懸太平洋邊緣，經貿能源全賴海空運輸。六塊軍演區域，全面封阻台灣連外海空運輸線，嚴重威脅發電所需天然氣、燃煤運輸與儲存。能源政策如何調整？縱然調整有方，真能消除地緣戰略上的缺陷？

其三，3天環台軍演，發射11枚東風飛彈，4枚越過台北上空，110架軍機越過海峽中線，27艘軍艦窺伺花蓮東岸，10架無人機騷擾金門，離島遠程火箭實彈射擊……。面對共軍可能的犯台模式，美國軍方與智庫鼓吹台灣強化「不對稱作戰」，可有勝算？8年抗戰，以空間換取時間，即為「不對稱作戰」。台灣孤島，無空間可換時間；抗戰慘勝，國破山河在，數千萬軍民同胞犧牲；所謂不對稱作戰，豈是台灣能負荷者？

其四，國防部、外交部、警政電腦系統、陸續當機，疑遭駭客入侵。似在預演共軍具有斷電斷網能力。兩岸戰爭果若爆發，指揮系統、能源系統、交通運輸系統遭駭，台灣不戰而屈矣！民進黨慣用的媒體戰、網路戰、認知戰，文青宣傳，又該如何反擊？

其五，無論裴洛西訪台一事，是中美博弈下的陽謀還是陰謀，共軍環台軍演，台灣「撲愛」的美國及其盟國，只見口頭譴責，不見斡旋降溫之舉，也不見行動挺台。「今日烏克蘭，明日台灣」，已成事實。一味親美倚美的執政當局，尚在半夢半醒間？

在美國的挑唆之下，兩岸關係已進入和戰關鍵，對務實的和平主義者而言，不能戰就要和，不能獨就要統，和統，是兩岸唯一的道路！

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