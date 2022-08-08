美國的國債極高，所積欠的錢是嚇人的天文數字。目前在美國國債網站上查到的是美金30兆6286億3690萬，是14位的數字。平均每一個國民欠國債9萬2千美元，也就是說，一個剛落地的嬰兒，身上就背了9萬2千元的國債。美國政府花起錢來，像是個揮霍無度，入不敷出的富家子，全然沒有量入為出，開源節流的觀念，一味讓欠債數目加上利息快速增長。

現在美國國債的外國債主，以日本為第一，中國居次。因為自從貿易戰開打以來，中國就開始減持美債。這次裴洛西訪台以後，中國陸續祭出對台對美的反制措施，大家不注意的是中國大量出脫美債，加速脫鉤。這樣做勢必影響通膨下的美國經濟，減緩美國的經濟成長，使得白宮頗為緊張。

對於鉅額欠債的問題，美國政府的策士們有什麼樣的對策？「蚤多不癢，債多不愁」。只聽說在柯林頓總統任內，談到高築的債台，有人建議說：何不將台灣給中國，來抵銷所欠國債？這個如意算盤打得好，台灣正是中國所要的核心利益，賣其所必得，可以得到好價錢。但這個建議沒有下文，顯然有人覺得不妥。而如今美國的國債加速上升，比那時候又不知道增加了多少。

這次裴洛西訪台，全世界最高興的人莫過於俄羅斯的普丁，他大概很久沒有這樣地心花怒放了。普丁早就笑咪咪地說過，中國有經濟實力，統一不必使用武力。這句話可能有多重意義，不局限於經濟制裁。

中華民國已經被美國出賣過，當年美國要和中華人民共和國建交，遂讓民主人權靠邊站，與中華民國斷交。美國無情無義，事先甚至沒有和中華民國政府商議，只在要正式向全世界宣布的前夜，才匆忙通知中華民國的領導人。平地一聲雷，台灣的老百姓飽受驚嚇，誰也沒有預料到會有這樣的事發生。

今天中華民國邦交國這麼少，甚至不是聯合國的一員。因為台灣不是被人承認的國家，不像烏克蘭，所以俄羅斯對烏克蘭發動戰事是「侵略」，而在一中原則下，如果中國對台實施武統，不能用「侵略」一詞。這一切都是被出賣的結果，大家應該記取歷史教訓。有美國專家說中國若侵台就是珍珠港事變，但珍珠港是美國領土，中華民國台灣不是美國領土。

欠了一屁股債的人會做什麼事很難預料，也許等到台積電搬到美國亞利桑那州以後，他們會來打台灣的主意，中美兩國商量出一個價錢，國債抵銷之外，其餘分期付款。台灣是不是會再被出賣一次，來讓中國和平統一？很難講，但不能排除此一可能性。何況這是和平統一，成交以後，美國還可博得「維護世界和平」的美譽，名利雙收。說不定那時候的美國總統還會得諾貝爾和平獎呢！

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