2020年1月1日，現在回想起來，那天或許是本世紀20年代，筆者個人美好而特殊的一天。

那天是蔡依林「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」演唱會第三場，當天天氣晴朗，身為蔡依林骨灰級粉絲的筆者，早早到台北小巨蛋與朋友會合，早早入場。

在等待開演時間，發現後面坐了一大排大陸粉絲朋友，經聊天後發現他們是從福建來的，同樣喜歡蔡依林多年。儘管那時大陸已因兩岸緊張原因暫停台灣自由行，他們仍設法成功來台看演唱會。演唱會最終圓滿落幕，氣氛時而high時而抒情，現場一片和樂融融，空氣溢滿著性感與熱力的元素。

約3週後，新冠肺炎於武漢大爆發一事公諸於世，武漢全城封鎖，之後全球陷入新冠肺炎大危機。

疫情期間，兩岸關係與中美關係的惡化，兩岸來往的阻斷，新冷戰格局的成形，已無須筆者贅述。今年1月7日，蔡依林團隊表示因新冠疫情無好轉跡象，該巡演原定2020年巡迴的所有中國大陸場次取消，等於這個「世界巡迴」最後只巡迴了台北與高雄。

若只是這樣就算了，近日隨著美眾議院議長訪台，以及中共軍演，大陸掀起藝人於微博轉發「一個中國」之浪潮，在政治情勢嚴峻的當下，此舉被視為是「台灣藝人不得不做的忠誠度測試」。

在此壓力下，在大陸參加選秀正夯的王心凌率先發了，然而更多的台灣藝人卻沒發，蔡依林也沒發，更被大陸網友發現其團隊有登入微博，將設定修改為「要追蹤她超過3個月才可發言」，被視為躲避小粉紅辱罵的不友善舉動，而被罵得更兇。同時更被小粉紅網友挖出蔡依林有約30次「台獨發言」，儘管這些都是很普通的中華民國公民的觀念，與台灣人認知的反中挺獨相差甚遠，但仍改變不了蔡依林被對岸極大量網民圍剿的事實。以上只談了蔡依林個人的遭遇，其他台灣藝人遭圍剿的程度舉不勝枚舉。

作為一個政治評論者，筆者非常想直接開罵，點名哪些政治人物該負責任。但作為粉絲，看到一個長期主張快樂、幸福、和平、包容、平權，帶給極大量兩岸人民正能量的藝人，到頭來卻在大時代的環境下，成為被咒罵與詛咒的對象，真的是只有痛心與遺憾可以形容這個心情。

小粉紅網友指責蔡依林有約30次台獨發言，先假定這些真的都是所謂台獨發言好了，那次數這麼多，為何沒早早封殺蔡依林？顯然就是這些不過是「中華民國國民正常的表達」，大陸官方也知情，過往睜一隻眼閉一隻眼，不當一件事。現在卻態度驟變，大陸官方引導民心認為這些言論是「政治嚴重錯誤」，默許蔡依林與其他不轉貼「一個中國」的台灣藝人被圍剿、被仇恨。

大陸的政府與過激網民無疑在道德上有可被指摘之處，但一個巴掌拍不響，我們是不是可以反思一下，現在的局勢，對台灣對外開闢市場，爭取各國民眾認同，難道就是好事嗎？我們有無可能採取更平衡，更與人為善一點點的態度呢？中美新冷戰或許不是小小台灣可逆轉的，但上一波冷戰中，也有芬蘭等兩面關係良好，創造出繁榮與穩定的國家，不是嗎？

同樣的，大陸政府無須嘴巴上承認，但也應思索一下過往「限韓令」帶來的負面效應：2016年大陸因韓國時任總統朴槿惠允許美國於韓國部署薩德系統，祭出「限韓令」，一夕之間禁止全體韓國藝人在大陸發展，結果六年過去了，限韓令有達到改變韓國政府決策的效果嗎？沒有！韓國藝人有開始講大陸愛聽的話嗎？沒有！反而搞到防彈少年團發表紀念美韓團結打韓戰的言論，引來大陸更大怒吼。

焦點放大到全世界，這6年來，中國與中國人在各國的形象有改善嗎？沒有，反而變糟。中國的外交處境有改善嗎？亦沒有，一樣變糟。如今又用同樣方式對待台灣，同樣的作法能得到不同的結果嗎？恐怕也很難。《孫子兵法•謀攻》談到「百戰百勝，非善之善者也；不戰而屈人之兵，善之善者也。」持平而論，現在大陸政府的作法，顯然不是「善之善者也」。

以現在兩岸緊張的態勢，當年（2020年1月1日）坐筆者後面一排的蔡依林粉絲，現在很可能不喜歡蔡依林了，甚至唾棄蔡依林。這是個人自由，筆者只能尊重與遺憾，但無論如何，喜歡不喜歡一個人是其次，重要的是蔡依林長期鼓吹的勇敢、自信、尊重平權等價值，更加重要。大陸粉絲可以不再喜歡蔡依林，但還是希望他們不要放棄這些價值。

同樣的，身在台灣的我們，同樣也會堅守這些可貴的價值，我們應當要分清楚，武裝台灣國防，讓大陸不敢進犯，與「嘴上作戰」，是完全不同的概念。前者有必要，後者卻非（尤其專用嘴炮對付自己人的「認知作戰」，簡直可惡！）。在混亂的世界，我們在行動上必須武裝我們自己，也需要認真嚴肅的看待備戰的準備；但思想上，蔡依林一直強調的勇敢、自信、尊重平權等價值才是我們絕對不可以棄守的！

國族情緒是一回事，但還是讓我們每個人，都成為一盞民主之燈、勇敢之燈、理性之燈、共識之燈，讓人無法撲滅，但卻能照亮這世界，引領這世界走向好一點的道路。

（作者為網路媒體工作者）

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