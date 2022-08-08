有人說：美國眾議院議長裴洛西執意訪台，是為了在歷史上留下紀錄，追求歷史定位。蔡英文總統又何嘗沒有此念？

蔡總統因此不但沒有勸阻裴洛西訪台，還高調會見並且贈勳及設宴款待。終於使得中共自8月4日起，在台灣周邊東西南北6處海域進行實彈射擊軍演，並發射多枚飛彈，使台海緊張情勢一夕升溫。

中共此次發動前所未有的軍演具有重大意義，也可以說是大陸推動和平統一的起手式。

此項軍演具有象徵及實質雙重意義。在象徵意義方面，代表中共已經正式宣告「台灣是中國的一部分」。一般而言，單一國家的軍演，除了在公海進行，都必須局限在自己控制的領海範圍內舉行，不可能深入他方領海。然而中共此次軍演的區域，不但在公海，更包括台灣沿海十二海里以內的區域。顯示中共已然將台灣視為其領土的一部分，台灣的領海等同大陸的領海，坐實其一貫「台灣是中國的一部分」的主張。

在實質意義方面，過去數十年來，兩岸遵守海峽中線的默契，互不侵犯，也相對保障了台灣的安全。但是中共此次對台灣進行的軍演，已經越過海峽中線，使雙方互不侵犯的默契化為烏有。台灣也將完全暴露於中共軍力監控的範圍內。對台灣安全構成莫大的威脅。

尤其是此次軍演只是牛刀小試的「類封鎖」，時間短、區域小、力道輕，卻已經打亂了台灣的對外交通。今後中共若藉由常態性「類封鎖」軍演，並且逐步加強力道，將使台灣生存空間逐步限縮，最後終將被迫與中共攤牌，進行和平統一實質談判。

其次，中共同時發動6個區域軍演，絕非臨時起意，事先必有各項準備工作，不是隨時動員即可執行。然而美方在裴洛西抵台前曾揚言，沒有發現中共有動武的跡象。這或許是中共保密到家，也或許是美方已經與北京取得諒解，中共不阻止裴洛西訪台，換取美國不干預中共軍演。

美國的態度對於台海兩岸的動靜與發展至為重要。白宮譴責中共軍演，一方面是應付國內及國際輿論，另一方面是擔心中共出動軍隊可能擦槍走火。但此次中共軍隊只是演習，並不對台灣發動實質攻擊，美國沒有理由進行實質干預。美方對中共軍演沒有在事前制止，正顯示美方對中共從事非軍事攻擊的行動，包括進行所謂的「和平統一」難以置喙。

「反獨促統」為中共一貫的核心目標。多年來，大陸在「反獨」方面略有成就，以至於美國至今仍然公開宣示「不支持台獨」。但是在「促統」方面，中共始終沒有具體進展。大陸不可能對台動武，因為沒有必要，而且代價及後遺症太大。唯一的選項就是「以武逼統」。如今裴洛西訪台，給中共提供了大好機會及藉口，一舉發動「類封鎖」軍演，終於使中共在促統方面，跨出了數十年來處心積慮卻難以邁出的第一步。

蔡英文總統口頭主張兩岸維持現狀，卻把我國號改成「中華民國台灣」，內心的思維不言而喻。此次無論是出於自願，或是不得不接受裴洛西訪台，都讓中共向兩岸統一邁出一大步。裴洛西「反中挺台」，卻與蔡總統共同加速了兩岸統一進程，竟然成為統一的重要推手，也在兩岸關係史上留下如此的定位，這恐怕是兩人都始料未及者。

（作者為退休大使）

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