過去曾有個說法，李登輝為什麼要選｢翠山莊｣作為退休後的寓所？又為什麼當時故宮對面的大廈房價如此高昂？原因是基於安全的理由，老共的飛彈過來會炸總統府、機場、電廠...卻絕不會炸故宮。

如今卻有傳聞，政府準備自故宮近70萬件藏品中，挑選9萬件精品轉移至美國、日本以尋求保護。儘管故宮予以否認，但這傳聞從哪而來？數字又是誰做的決定？連轉移地點都知道是美日。事實上7月底故宮也舉行了疏散演練，關於細節內容，院方說「因事涉文物安全，不便對外說明。」

無風不起浪，為了國寶的安全計，事先做安全準備並沒有錯，但移到國外、尤其是美日卻大錯特錯。

1948年底，國府打算將最後一批國寶上船遷運到台灣，此時共軍炮火已落點黃浦灘頭，毛澤東接獲密電，得知船上貨品均為故宮國寶，於是下令暫停炮火攻擊，忍痛放了老蔣一馬。

可見即使是毛澤東也是珍惜我中華文物的，不容它沉入江底；如今中共包圍台灣實兵演習、飛彈也飛越台北上空，相信也絕不會以外雙溪故宮做目標。

那蔡政府又何必多此一舉呢？那我們庫藏的黃金呢？護國神山呢？是不是都在做搬家準備？

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