裴洛西暴走式訪台，果然在台海捲起滔天巨浪，共軍大規模在台灣四周進行軍事演習，飛彈越過台灣領空，台海中線被抹除，領空與領海被實質納入中國的主權範圍內。台灣安全的憑證在於過去數十年來，兩岸基本遵守海峽中線默契，互不侵犯，有效的保障了和平局面。如今共軍將過去的默契化為烏有，台灣完全暴露在中共軍力監控與進出的範圍內，台灣安全的現狀已經完全被改變。然而，面對安全環境的這種劇變，多數台灣民眾是無感的，對其嚴重性是懵然無知的，日子照樣過，完全不去檢視這個深重危機是如何形成的？執政當局該負起何種責任？台灣的基本路線是不是走錯了？

路線偏差 完全沒對策

蔡英文總統仍在粉飾太平，除了照例譴責中共演習是不負責的做法，還故作輕鬆狀喊話國人「可以放心，保持冷靜面對」，至於對策，則只會「要求中國理性自制」。她完全沒有檢討執政路線有何問題、民眾該有何種危機意識以及今後如何避免戰禍的發生。1996年台海危機發生時，當時李登輝總統聲稱準備了18套劇本應變，如今蔡政府只有一套，就是麻痺人心，要民眾紋風不動，繼續昧於大局，盲目跟著政府政策走，還要相信友邦的支持「堅若磐石」。這套麻痺人心的說詞像嗎啡一樣，日以繼夜洗腦，讓台灣多數民眾繼續沉醉在民進黨政府編織的虛妄世界中，昧於認清戰略環境的巨大變化，怯於檢討現行路線的根本謬誤。

裴洛西宣稱基於對台灣民主自由的堅定支持而到訪，我們心領了，但蔡政府只看到她來所產生的宣傳價值，而無視於其中必然的風險。以裴洛西在美國政府的顯要地位，理當慎思謹行，卻仍不顧可能引發的效應，踩中共畫下的紅線，正好提供對岸口實，師出有名地重塑台灣的戰略環境，實現兩岸主權一體化的實質改變。對於中共嘗試創造主權歸屬的「新現狀」，將跨中線把在台灣近海與上空軍演變成「新常態」，美國和蔡政府雖無法接受，卻也無能為力，只能坐視既成的新事實。共軍演習造成事態改變之後，民進黨政府的宣傳機器仍在麻痺人心，麻醉認知，以為可以繼續哄騙民眾，讓民眾酣然活在台灣歲月靜好的假象中。

飛彈橫空 還在大內宣

民進黨政府其實也不是不知道事態嚴重，但仍持續不變地扈從美國，對於新挑戰與新局面毫無應對善策，綠營人士只會跳針似的呼喊「抗中保台」，而無視於根本問題出在親美反中路線走到極端程度。裴洛西訪台事前的交涉過程中，民進黨政府未有任何質疑的舉動，事後面對台海波濤洶湧的危機，未採任何改善兩岸關係的行動以求降溫，反而加重反中宣傳，並且灌輸民眾美國朝野一致抗斥中國與保護台灣的假象。民進黨政府以為，中共軍演恰恰印證其亡我之心變本加厲，而美國堅決支持台灣不改其志；只要民眾信以為真，其執政權就可穩如泰山。

由於民進黨政府自甘扮演美國制中的尖兵，唯美國意志是從，實際上越來越把台灣推向烏克蘭戰前類似的情況，由於極力配合外力施壓強鄰，以致於釀造戰略反擊的風險。然而，親美反中是民進黨博取民眾支持與獲取選票的有力憑藉，所以不僅不去檢討此一路線帶給台灣深重的安全危機，反而拚命以愚民手段讓民眾深信不疑，以為有美國軍事保護，台灣的安全穩如泰山，誤導部分民眾「啥米攏不驚」，盲從附隨民進黨的偏差政策，大踏步走向兵凶戰危邊緣。

台灣陷入顯而易見的危機中，民進黨政府妄圖用虛假的宣傳讓民眾無怨無悔，死心塌地的順從其路線與領導，以為宣傳可以代替事實，但這恰恰遮蔽了危機的真相，蒙蔽了民眾對時局的認知。台灣民眾如果不能看穿民進黨政府愚弄國人的伎倆，徹底擺脫被宣傳操控的處境，則不僅無法掌握自己的命運，反將成為陷台灣於火坑的幫凶。