俄烏戰爭後，在美國領導下，西方全力制裁與封鎖俄羅斯，而且是以北約為主體。現在，北約出現「破口」了，至於影響會多大，尚待觀察。

5日土耳其總統艾爾多安與俄羅斯總統普丁會晤，雙方會談長達4小時以上，除了雙方同意加強經貿關係以外，土國也同意以盧布支付部分天然氣的購買，後者是俄國對抗西方金融封鎖最重要的武器，土國願意以盧布支付，且雙方有意強化關係，讓北約盟國相當震撼。

土國算是北約的重要成員，地理位置正處於歐亞之間，掌控連接地中海與黑海的咽喉，是北約牽制當年蘇聯及如今俄羅斯海上軍力的最重要一員，過去也一直與美國密切配合。

只是近年土國逐漸「走自己的路」，基於本國利益與俄國越走越近，更不時與美國爭吵。這次俄烏戰爭中，雖然身為北約一員，但土國避免直接加入譴責與制裁俄國之列，反而有意扮演調人，拉高其國際影響力與能見度。

不過，這次土國要強化與俄國的經貿關係，明顯讓北約對俄的制裁出現破口，同時讓北約陷入左右為難之中；雖然北約官員揚言，如土國協助俄國規避制裁、移轉資金等，必要時要對土國祭出二級制裁，但實質上，以土國在地緣政治上的重要性，又未必做得到。

不僅土國而已，印度同樣基於國家利益考量，拒絕美歐壓力而未加入制裁俄國的行動。相較這些國家的政府為本國利益考量，不盲目追隨美國，蔡政府確實應該檢討，以高規格接待裴洛西為台灣帶來如此巨大的負面影響，即使難如土、印一樣敢向美國說不，至少也該學韓國的「迴避政策」。