不久前，全國工業總會提出一年一度對政府建言的「白皮書」，其內容洋洋灑灑，一本建言書整整兩百頁。工總是台灣最大的工業同業公會，他們提出來的建言應該最有代表性，當然值得政府部門重視。 過去幾年工總提出台灣「五缺」的問題，包括缺電、缺水、缺土地、缺工人與缺技術等等，直指台灣問題的核心。只可惜，這些關鍵的問題非常清楚，但是政府部門卻無法提出解決的方案，到現在這些問題依舊存在。這一次工總提出的問題集中在協助「企業轉骨」，而建言書中同時提到不少關於台灣一些重要的基本問題，仍然值得政府重視。

也就是說，其實台灣需要的是同時讓「台灣轉骨」與「企業轉骨」；因為企業轉骨可以提升企業的競爭力，但是整個國家的政府政策和基礎建設也同樣重要，否則如果缺乏國家競爭力的話，企業想要提升自身的競爭力可能也不容易。

首先，工總白皮書中提到台灣現在面臨的幾個最關鍵的問題。第一，台灣產業現在面臨嚴重的失衡問題，其中主要是在電子產業方面。一方面，去年電子產業出口已經占台灣總出口的55.5%；另一方面，其中單單半導體產出占GDP的比重就達到近20%。台灣產業過度集中在電子與半導體產業上，現在因為國安因素，包括美國在內的許多國家都開始強調發展自已的半導體產業，在面臨國際強大競爭下，長期會對台灣相關產業造成不利的影響。

其次，能源與碳排的挑戰是另外一個正在發生的嚴重問題。一方面用電需求隨著電子產業發展而快速增加，另一方面，綠電供應成長速度卻遠遠跟不上腳步。再加上執政黨堅持「非核家園」的目標，造成供電吃緊，這幾年連續出現多起大停電就是最明顯的警告。此外，國際上已確立「2050淨零碳排」的目標，而政府雖然也做了同樣的宣誓，但是卻沒有一個清楚的路徑圖，令產業界很擔心如何與政府政策配合。

第三，國際供應鏈重組與韌性的問題。在美中貿易戰爭和俄烏戰爭之後，國際政治與經貿板塊已經被畫分為兩大板塊，因此供應鏈的分散，長鏈變短鏈變得很重要。但是供應鏈分散會增加運費與關稅，因此是否參與地區性的FTA就變得很重要，如果零組件或半成品在國際間移動需要繳納關稅，供應鏈就不容易在國際間形成。也就是說，台灣能否加入CPTPP和RCEP，是台灣能否維持國內和國際供應鏈的重要條件。

最後，因為兩岸貿易與生產鏈的結合還是台灣許多產業最重要的根本，即使全球供應鏈發生重組，但是兩岸生產鏈仍然是不可能被取代的。因此，兩岸維持一個和平穩定的關係，保持順暢的貿易和投資環境，對於台灣的企業而言仍然是非常重要的。

至於在企業轉骨方面，雖然台灣高科技產業產值占比很高，但其實絕大多數的中小企業，尤其是服務業方面，對於真正高科技技術的運用程度是很低的，包括AI、5G、大數據、物聯網與區塊鏈等等。因此，對於大多數台灣企業而言，真正重要的是如何協助把這些高科技運用到他們的企業上，也就是所謂的「數位轉型」問題。比方說，電子支付在台灣發展的速度就比大陸落後很多，雖然我們相信台灣的技術並沒有落後多少，而主要問題還是在於相關硬體建設不足，這方面還需要政府在相關投資方面做更大的努力。

另外一個問題是，台灣以中小企業占絕大多數，即使他們有意願要做數位轉型，可是他們的能力與規模都無法支持進行科技的升級。我們建議政府應該把科技服務業當成一個產業來發展才對，這個科技服務業就是專門協助中小企業進行數位轉型，協助他們去落實使用這些新的科技。唯有把科技服務業當成一個產業，才有可能普遍出現科技服務公司來協助其他的企業升級。

總而言之，台灣需要轉骨，企業也需要轉骨，而這些問題存在已久，如何確實執行可能才是關鍵所在。政府應該多聽聽企業的建言，不只是看白皮書而已，更應該去實地了解並確實地去協助解決企業的轉型升級問題才對。（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）