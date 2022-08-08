大陸解放軍對台圍島軍演剛結束，此時卻傳出故宮7月底已演練戰爭時的疏散計畫，包括當安全設施遭敵方毀損、物件遭掠奪時，如何向軍警求援，如何搶救9萬件高價值精品並轉存到安全地點。據報導，故宮南院是最可能的轉移地點，而大陸網民更盛傳蔡政府可能將故宮精品轉移至美、日。雖然故宮澄清不會移轉到美、日，但疏散國寶的思維太過詭異，也難怪外界會猜疑故宮或政府高層是否有特別的盤算。

1965年政府在台北外雙溪建造故宮時，就思考過一旦戰爭發生時如何確保文物安全。因此故宮建造在岩盤高地上，不怕地震、颱風和洪水，文物存放地點則以山洞為主，也不怕轟炸。相較於建築在低地勢、地震帶的故宮南院，周遭一片空曠、建物目標突出，安全性不知高出多少倍！故宮高層以分散風險的理由要遷移文物精品到南院，其實反而是置文物於險境。

因為兩場戰爭讓故宮國寶離開北京，歷經數十年顛簸旅程後，隨著國民政府落腳台灣。因此機緣，國寶避開了文化大革命可能帶來的浩劫，也讓台北故宮成為全世界熱愛中華文物者的朝聖地。此乃國之重寶，大家都心知肚明，即使台海開戰，解放軍也不可能轟炸故宮，否則毀損自家國寶，必成歷史罪人。因此，故宮國寶何必遷移？又能遷移至何處？加上故宮高層近年來不少不合情理的作法，遂造成如今各界對疏散國寶的各種揣測。

例如，吳密察院長上任後，多次把北院人氣精品如翡翠白菜等，送至南院展覽，以提振南院參觀人氣；又不顧惜文物的脆弱特質，總多方聯繫爭取送展，以賺取外交利益。近年文化部則有將故宮納入轄下，降級為地方博物館之議。此次若以備戰措施為名，將9萬件精品遷離故宮，是否在為故宮降級預做準備？

故宮早年設置嚴謹的機制，有層層關卡防止任何人擅自提取文物。一旦備戰，則組織條例自然鬆動，有心人士可以名正言順地挑選精品，整理打包，以備必要時分批疏散。故宮高層今日雖說絕無轉移至美、日的規畫，但疏散計畫保密，真到了戰爭期間，兵荒馬亂之際，誰來監督故宮文物的疏散作業。

故宮前賢如莊嚴等人，當年捨生忘死將數十萬件文物一件不差地運抵台灣時，心中所思所想的都是：國寶絕不能被日本人搶走，必須留在中國的土地上。當台灣是中國的一部分時，這一切合情合理。但當台灣執政者自認與中國是一邊一國時，豈能厚顏強占他國文物？更遑論不顧文物安危的搬遷，甚至將國寶轉移至他國？故宮文物是屬於全體中國人的，不是執政黨的財產，全民應密切監督故宮文物的遷移動向。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）