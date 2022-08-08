日前中國大陸以「反制裴洛西訪台」為由進行環台軍演。雖然台灣馬照跑、舞照跳，人民生活如常，但有識之士仍為解放軍這3天的強勢圍島軍演而深感憂心，並因大陸央視報導演習還在繼續，大家更擔心未來軍演將「常態化」。因為此次海峽中線已被抹平，日後解放軍機艦若常出現在台海周邊，不只台灣安全堪慮，更可能影響外資的信心。

中共軍演是否會常態化，還有待觀察，但過於憂心或過度解讀並不利於台灣理性回應安全議題。就如同綠營人士多認為中共不敢打或無力打台灣的虛妄，過猶不及都不合宜。筆者的研判是：解放軍台海軍演不會「常態化」，但例行性訓練的確將使海峽中線消失。

首先，演習在預定時間後繼續實施，可能是演習科目沒有做完，並不意味長期持續的「常態化」。解放軍行動應以大陸國防部發言為準，除非獲得「授權」，就如同這次台海軍演是「新華社授權發布…」，任何媒體包括官方的央視或《環球時報》報導都只是新聞詮釋。大陸著名鷹派媒體人胡錫進這次就因過度詮釋，宣稱解放軍將攔截裴洛西專機，而遭大陸網民炮轟。

其次，大陸作為崛起大國，必須建立其「說到做到」的威信，其言行舉止世界各國都密切關注。陸方之前多次警告裴洛西，但裴洛西仍執意訪台，以軍演報復符合各方預期。但若藉機「常態化」威嚇台灣，將讓周邊鄰國同感威脅，不利其大國競爭。在行為者理性假定下，合理判斷大陸將「說到做到」停止軍演，以印證其「和平崛起」。

但解放軍例行訓練是另外一回事，不能與軍演畫上等號。隨著解放軍海、空軍實力愈來愈強，平心而論，的確需要更廣大的海、空域例行訓練，限制其只能在海峽中線以西活動是不匹配的。

海峽中線是國共兩軍長期對峙下產生的默契，只要有一方不承認，就不再存在。當前國軍其實是將海峽中線當作「防空識別區」操作，只要越線，即予驅離。然而「防空識別區」並沒有國際法效力，是靠實力維持。當解放軍戰機進入防空識別區，台灣不能以實力驅離，卻向國際宣稱侵犯我「空域」，只會讓周邊各國訕笑，無法獲得同情。

台灣最初畫設防空識別區時，曾將大陸沿海各省畫入。只要大陸軍機一起飛，就進入防空識別區。台灣可以那麼做，是因為當時空軍實力遠遠超過大陸，國軍戰機可以進入大陸執行空投、偵查、照相等任務，反觀解放軍戰機卻無力出海。現在台灣海空軍實力已經不如以往，繼續堅持不相襯的防衛領域並不有利。正如同籃球比賽，實力較弱就無需半場聯防，縮小區域防守反而可以減少漏洞。

以平常心看待海峽中線消失，鞏固領海與鄰接區防線，或許才是台灣國防安全更務實的做法。（作者為台灣國際戰略學會執行長）