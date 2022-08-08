中共發動圍台軍演，導彈飛越台北上空，連日來世界各國高度憂慮台海升溫激變，而台灣自己除了媒體熱烈報導之外，整個社會反倒像是波瀾不驚，毫無緊張之態，引得國際媒體嘖嘖稱奇。此期間，掌管、負責國家安全的民進黨政府，則被批評為「以不變應萬變」，只能以信心喊話持續麻醉民心。詭異的是，作為最大反對黨的國民黨，卻幾乎沒了聲音，在一片輿論之海中失去方向、毫無著力之處。

要說國民黨都沒有發聲批判，藍營肯定不服氣，因為除了個別民代之外，在美國眾議院議長裴洛西訪台、中共宣布將在台灣周邊展開大規模軍事演習時，國民黨的確曾發了聲明譴責軍演，也對國軍表達致敬和感謝，並「嚴正提醒」中國大陸當局，一切措施都是過度反應。此後就再沒有具代表性的宣示，而其實似乎也沒人在意這個最大反對黨的表態與否了。

在這麼重要的時刻、國家面臨如此嚴厲的危機，任何看過國民黨聲明的人，卻只會覺得這個「聲明」很制式、八股，只是四平八穩的官樣囈語，既缺乏感動人心、義正詞嚴的力量，更完全不求任何回饋、激盪與影響，充其量就只是交代了事，不表態一下不行，卻表了還不如不表。

這正是國民黨目前進退失據的困境，在大陸軍演、武嚇逼統，以及民進黨操弄民粹、引火禍台之間，因果相激相盪，如何輕重拿捏，始終讓藍營政客舉棋不定，既怕重批蔡政府被扣上紅帽，又不願不斷被民進黨「抗中保台」的操弄得逞，最終台灣陷入沒有公理是非的惡性循環，一切惡果只能不分藍綠、一起苦吞。

相關的各種評論已經連篇累牘，在此不妨試擬一份國民黨應該聲明的重點，以正告大陸當局，並激勵台灣人民：

一、台灣是一個民主自由的多元社會，政黨輪替更是常態，我們相信民意也尊重民意的選擇，民進黨不可能一直執政，台獨路線和破壞兩岸和平的做法也只是台灣多元民意下的一種，不應也不會成為主流民意。

二、飛彈臨空固然是大陸展現決心的手段之一，但只要有一枚掉落台灣，就只能真正造成「同島一命」，不分藍綠都會一起捍衛中華民國、守護共同的家園，大陸當局必須看遠、看長、看深，理性自制。

三、台灣人愛好和平，國民黨是追求兩岸和平、深化交流的政黨，只要有一點空間與機會，絕不會放棄任何追求兩岸和平發展的可能。

以上的宣示並沒有任何批判民進黨政府的文字，但應該能明顯區隔出與民進黨政府兩岸路線的不同，也能彰顯國民黨尊重台灣民意，維護兩岸和平的用心，更給了大陸當局武嚇台灣的下台階。

當大陸緊縮並進逼軍演範圍，對台形成「類武統」的強壓，民進黨繼續操弄「抗中保台」的老招已可預見，但國民黨的新出路也應在重新醞釀之中，反擊綠營與獨派絕非只是批綠或唱衰台灣，如何在團結護台下，不卑不亢、有為有守，值得藍營深思細究。