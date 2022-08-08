美國眾議院議長裴洛西不顧拜登總統的提醒、國防部的警告，踩著高跟鞋、穿著粉紅色套裝執意訪台。這趟亞洲行她還去了韓國，儘管尹錫悅總統「休假中」，她照走板門店38度線，這個82歲的老太婆，跟世人說明了一件事，不要害怕「被討厭」，只要為了公義，「憤怒的勇氣」有什麼不可以！

這世界很煩，許多事情不盡如人意。除了生老病死之外，天災、人禍、束手無策的政治，乃至於公司裡的上司、生活中的伴侶、家人，我們的周圍充斥著阻礙人生去路的人、事、物。疫情在，股票跌，經濟衰退，通膨物價漲，飛彈在台灣的上空飛，台大人的榮耀被一篇碩士論文蒙塵；每天確診常常還是2萬多人，防疫指揮官跑去選市長了；買了競爭力世界第一的台積電股票，竟然有時還會跌破500元？面對這些困難的時候，我們難道只能充滿絕望嗎？

如何才能擁有不沉默、不被動、為公義生氣就開口、為理念不用怕被討厭，有積極改變世界的勇氣？日本知名阿德勒心理學家，也是暢銷書《被討厭的勇氣》的作者、京都大學博士岸見一郎，新出版了《憤怒的勇氣：對不合理表達公憤，這個世界與你的人生就會改變》新書，探討人們該如何面對現在世界發生的種種不合理，勇敢表達，自在自尊的生活。

這是作者在新冠肺炎肆虐下的反省，提出了改變你對「人生」與「世界」的最新思考。我們現在是需要真正的「憤怒」，人們只要真的憤怒，這個世界就一定會改變，但重要的不是「私憤」，而是「公憤」！是不只為自己，而是為大家。例如：媒體只是「公器」，不會有老闆利益與意識型態；政治只為人民服務，不是政黨擺第一，選舉利益最優先；人人為己，也為社會與文明的價值與進步耿耿於懷。

該憤怒的時候如果沒有表達憤怒，究竟會發生什麼事情？過去我們被教育要察言觀色，甚至不要衝動，該袖手旁觀，我們習慣把「個人的主體性」擺一邊，以國家興亡為己任，但網路社群時代，變成敢講的是主流，敢拿敢狠的人稱王。失去了挺身對抗不合理現實的勇氣，對現在已發生毫無道理的事沉默，承受對親人和自己的死亡威脅，難道我們還要毫無作為，還要配合周遭環境，我們到底是「不能改變世界」，還是「不打算改變世界」？

生氣吧！沒有關係。該憤怒就憤怒，只要我們抱持的是公憤。其實人只要擁有真正的憤怒，這個世界就一定會改變。蠻橫無理與營私舞弊蔓延的時代，就會不見，就會結束。與其毫無意義地看人臉色、強忍「憤怒」，不敢跟美國說不，不敢抗議中共飛彈，不敢拉下政客，不敢得罪網民，但心中卻充滿了「私憤」，不如我們一起思考，我們該如何改變世界？

動搖歷史的並不是無法抵抗的巨大力量，也不是由上至下強迫的牽絆，而是將你我凝聚在一起的「公憤」，這才是改變世界的力量。（作者為台北市出版公會理事長）