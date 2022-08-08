美國眾議院議長裴洛西來台，攪亂兩岸關係一池春水，使得原已嚴峻險惡的關係，驟然高升到最上限。裴洛西一走，中共從8月4日至8月7日在台海6個海域實施軍演，原以為軍演即將結束，然而中共自昨日又宣布，將長期在中國外海持續軍演。

持續不斷的軍演，讓嚴峻轉壞的兩岸關係，面臨諸多的變數，依據當前情勢與未來可能變化，本文認為有三個觀察點，值得進一步探究，分別說明分析如後，就教於各界。

一、 海峽中線的禁忌已失

此次中共連續在台灣6個海域實施軍演，戰機與船艦其實都已超越微幅進入我們的領空與領海（雖然我官方否認共軍機艦越過我領空領海），但明眼人都知事實俱在，無須辯白與否認。重點在於，越線之後的和緩與務實處理方式，才是解決此事的辦法，其他的叫囂與謾罵都無濟於事。

坦白講，此次解放軍敢於深入我領海領空，便是在大陸官方的認可與挾著民意的高度支持，而肆無忌憚地越過領海領空威嚇進逼我方，同時飛彈多枚飛越台北高空射擊，我方國防部未宣布此事，以免驚動各界。但這種既成的事實，如果只求以掩飾的方式帶過，有朝一日共軍朝向我方有生力量攻擊，將是難以挽回的悲慘之境。

就上而論，海峽中線的禁忌已失，必須補救的是，如何和緩兩岸的緊張與對峙，用談判來解決此問題，而不是單方面的想倚美抗中，達到險中得進的台獨空間。這是拿國人與國家安全，換台獨生命的滋長，此乃風險高於實質目標的危險作法，不足取，也不能以有武力風險來換取台獨目標的達成。因此，解決上述海峽中線失衡問題，是靠智慧務實的談判，而非承擔風險的倚美抗中可以解決的。

二、兩岸人民仇恨值升高

此次裴洛西訪台，最值得探究的是，大陸舉國皆高喊裴洛西滾出去，不得侵犯台灣是大陸領土主權的原則，這是解放軍要連續在台海演習的原因，也是敢於飛越我領空領海及飛彈射越過台北高空的關鍵，也就是大陸也已經知道民氣可用、好用的道理了。

近日民調指出，對於是否擔心兩岸爆發進一步的軍事衝突，有60.1%不擔心，加上4月台獨民調，有近53％的台獨支持率，相對於大陸幾乎舉國都希望解放軍能夠解決台獨問題，將台獨控制住，甚或掃除台獨勢力與境外涉獨勢力謀串，以解決兩岸問題的根本障礙（台獨）。

由上而言，台灣人民對此次軍演的不擔心，與台獨支持率的提升應該有關，而大陸人對軍演解決台獨問題的支持一直躍升，都可以清楚看出，當前台獨問題正是兩岸人民仇恨值升高的關鍵所在。這是兩岸都必須正視處理的大務，沒有拖延的理由可以任由台獨問題成為壓垮兩岸關係的稻草。

三、新常態的風險如何管控

上述海峽中線失衡、人民仇恨值升高等兩大問題，已經成為兩岸的新常態，而且是危險而麻煩的新常態，這個常態如果不即時、務實、有效處理，成為危險而麻煩的不正常新常態。那將是兩岸關係陷入軍事風險升高、人民對立嚴重，迫使政府持續嚴重的對抗，久而久之，衍生成民意催生的軍事衝突，甚或是戰爭，這將是兩岸難以承受的苦難與困厄。

此次解放軍藉故刻意越線軍演，甚至飛彈飛越台北高空，這都是軍事示警的危險動作，政府允宜在危機還可控可救的情勢下，透過美日的參與和中共協商軍演的減緩與停止，才是解決危機的正道，而不是放任中共軍演持續，若失控肇發戰爭，將是最大的錯誤與最嚴重的傷害。

總之，兩岸無論是競爭、鬥爭都是可以容忍的事，唯一不能發生的是戰爭，這是人類的終極悲哀，也是最不能容忍的事。俄烏戰爭已經5個多月了，這是一個令人無法想像的事，因為在21世紀的今天，人類竟然還想用戰爭來解決問題，而不是用文明先進的方法來解決爭端，讓流血與人命在笨拙與傲慢中流逝，這是本世紀最拙劣與殘忍的事。

我們觀察兩岸關係的三個觀察點，已經讓兩岸的和平與戰爭走向危險與失控的邊緣，我們要呼籲美中台三方，衝突、戰爭絕對不是解決問題的辦法。

軍演是製造衝突與戰爭的導火線，坐下來平和、理性、務實、有效地協商與談判，讓民意的對立緩和下來，讓兩岸事，兩岸談、兩岸解，才是積極有意義的成熟智慧之舉。

（作者為中華戰略與兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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