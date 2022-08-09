美國第三號政治人物、美國國會眾議院議長南茜•裴洛西，在8月2日晚間抵達台北，進行「政治訪問」。在她抵達之前，中國大陸外交部、國防部就發表相關言論，指責裴洛西不顧中國大陸的警告和美國總統拜登及軍方的勸誡，一意孤行，肆意對台進行「訪問」。結果她19小時的台灣旋風之旅，卻帶來解放軍圍台軍演，可說是一趟百害無一利的訪問。

裴洛西台灣之行是裴洛西個人和台獨勢力合謀的結果。對於裴洛西而言，這是她最後一個任期，為撈取個人政治資本，同時也為了美國期中選舉博取關注和眼球，為政黨謀利益而行。當然，也離不開美國民主黨與共和黨內部有部分支援裴洛西台灣之行的議員慫恿和支持。

台獨獲得重大勝利？

對於台獨而言，這是近年來台獨勢力遭受巨大打壓之後，算是取得的一次「重大勝利」。從行程來看，裴洛西抵達台灣後，先是台彎立法院副院長蔡其昌負責接待；在3日中午，裴洛西與蔡英文總統共進午宴；後是參訪位於新北市的「國家人權博物館」，並與人權活動人士會面。彰顯了裴洛西之行的目的，就是打「台灣牌」搞「以台制華」，插手台灣事務干涉中國內政行為的「挺台遏華」之舉，支持和縱容台獨分裂勢力，在對「一個中國原則」問題上出爾反爾，嚴重損害了美國作為世界頭號超級大國的形象。

因為中國內戰的歷史原因，台灣與中國大陸在1949年後實行分開治理。在蔣氏家族統治下的台灣，還是一心想著恢復兩岸大一統。但是在上世紀90年代以來，由於李登輝推行以「兩個中國」、「一中一台」為核心的分裂路線，並利用手中權力對其進行縱容與扶持，使得台獨勢力日益膨脹，發展成為一股阻礙兩岸關係統一的「逆流」。

儘管台獨勢力愈發壯大，可是中國大陸制定了相應的策略和措施予以打擊。一是中國共產黨把解決台灣問題作為歷史任務來看待，是實現中華民族偉大復興的必然要求。二是確定了對台政策的基本原則，即一個中國原則和「九二共識」。三是提出了必須堅決粉碎任何形式的台獨分裂圖謀的手段和方式。四是表明了中國大陸捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力。

隨著中國的不斷發展壯大，台獨勢力的活動空間也在日益縮小。裴洛西的台灣之行不會改變中國大陸解決台灣問題的大勢，台獨勢力的「一時得寵」，只會強化中國大陸對台獨勢力的打壓力度，推動台灣問題儘早解決，這也是中國為何在裴洛西訪台之後，會進行全面性的圍島軍演之因。

台灣民眾不贊成台灣獨立

事實上，台灣絕大多數民眾不贊成台灣獨立，國際社會也不支持台獨，可以說台獨注定是一條沒有任何前途的死路。我想中國大陸與台灣統一只是時間問題，台獨和美國反華勢力頂多就是折騰一陣，不會影響兩岸最終走向統一。

實際上，在裴洛西「訪問」台灣之前，就有台媒報導稱，8月1日下午，多個台灣民間團體在「美國在台協會」（AIT）前抗議，反對美眾議院議長裴洛西訪問台灣，現場有上百人高喊「滾回去」、「我們不歡迎你」。同樣地，台灣民眾也前往機場和裴洛西下榻的酒店外進行抗議，高喊「滾回去」等口號表達反對與抗議。

此外，在一些媒體看來，裴洛西此行加劇了兩岸緊張局勢，或已經引發了「第四次台海危機」。在兩岸關係日趨緊張的當下，台灣民眾能夠站出來，聚焦兩岸關係緩和的問題上，說明台灣民眾對兩岸關係發展有著清醒的認識。他們意識到裴洛西這次訪問，對台灣來講是百害無一利，是把台灣推向了災難。他們堅持要走上街頭把心聲說出來，認為台灣真的不能夠再被美國玩弄於股掌之中。台灣的未來是掌握在台灣民眾的手上，不能被台獨勢力牽著鼻子走，意圖抱緊美國「大腿」繼續進行台獨分裂活動，否則將被歷史的洪流所淹沒。

（作者為韓國籍學者，任職於韓國亞洲社會科學學會高級研究員，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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