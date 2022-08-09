服兵役之時，我曾被派去參加艦隊三民主義講習班受訓。咸認我們這些大學義務兵，於大學聯合招生考試中已讀過和考過三民主義，所以代表單位在講習班中的成績必然不斐。再則我們只想把兵役安生完成，至於在講習班中充當臨時群眾演員，襯托「內定」的志願役士官獲得優秀名次，我們也毫不在乎。

首先我奉命向承辦單位報到，第一件事是要繳交3日受訓的主副食費，因為來自各單位的學員打散重新編組後，3天內要生活在一起，並同吃一套大鍋炒出的「大鍋飯」。蓋因海軍除了海軍航空隊有空勤加給外，尚有5種不同的海上勤務加給，再算入最「陽春」沒有任何加給的陸地單位（如汽車大隊，軍區司令部等），在當年3萬5千名左右的中華民國海軍艦艇官兵中，竟有7種不同的伙食等級，這些加給的差異不僅體現在主副食費上，尚有很大的一部分是作為本職以外的薪資，並匯入各官兵的薪水單上頭。

由主副食費收據顯示的各級差異上，最有意思的發現是海蛟大隊本身竟然有3種不同的海上勤務加給等級。首先是該大隊下屬5個自強中隊的50艘FABG（Fast Attack Boat，Guided missile）海鷗級飛彈快艇的艇員們，都享有僅次於潛水艦官兵的二級海上勤務加給的極佳待遇。此型仿自以色列的毒蜂級快艇（Dvora），而由國人自行設計排水噸約50噸的飛彈快艇，在海上高速行駛時非常的顛簸。有一次軍事展演期間FABG停靠東登碼頭供我們登艇參觀，光是靠在碼頭邊其搖晃的程度就已經使人不適，更別提大家口耳相傳FABG艇首還裝置了一枚巨型炸彈，必要時還可以高速與敵艦衝撞同歸於盡，所以海鷗級艇員享受較高待遇自是情理之中。

此外，海蛟大隊尚擁有兩艘排水量240噸左右的龍江艇（PCG-601, Patrol Corvette, Guided missile）和綏江艇（PCG-602）飛彈巡邏艇，其艇上官兵領有再次一級的三級海上勤務加給。龍江艇為購於美國的PSMM Mk5的原型艇，而綏江艇則是由中國造船公司仿製而成，後來該級巡邏艇的生產計畫突然喊停，究竟是肇因於美國與中華民國斷交，美國不願提供魚叉海對海飛彈，或是自製的綏江艇本身性能未達到軍方的規格，就不得而知了。另外，海蛟大隊的其他成員應該均比照驅逐艦、運輸艦、登陸艦的艦員，合於領取四級海上勤務加給的資格。

3天的三民主義講習班受訓談不上有任何激情之處，我雖然入班測試拿到100分，兩份心得報告也各為100分，還驚動同小組來自海蛟大隊飛彈快艇的志願役中士學員詢問我是否為「內定人選」。不過後來有些活動本小組只有該中士被指派參加，完全沒分的我該項目只獲得60分。結訓時他如願拿到本期講習班第二名佳績，而我遂心珍藏了這份海軍艦艇主副食費收據留念至今，也可謂是各取所需，皆大歡喜。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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