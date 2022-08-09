大陸智庫南海戰略態勢感知網站8日公布，美海軍「雷根」號航母，8日中午其位置，依據C-2A灰狗式艦載運輸機航跡推斷，繼續往日本南部外側航行移動140海里，看似離台灣又遠離些。

台灣民眾好不容易度過，共軍東部戰區於8月4日至7日連續4天對台灣周邊海空域進行「類封鎖」軍演。打破以往兩岸政軍默契的「海峽中線」，迫使「中華民國」國軍疲於奔命，守住領海領空。

我國防部8日傍晚公布，偵獲共機39架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域21架次）、共艦13艘次，持續在台海周邊活動，進行聯合海空行動。共機在台灣海峽中線北面越海峽中線者，有蘇愷-30機8架次、殲-11機6架次；海峽南端有殲轟-7機2架次、殲-16機4架次及在台灣西南國際空域有1架次之卡-28反潛直升機。

8月8日共軍東部戰區微博宣稱：將「繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，戰區海、空軍多艘驅護艦艇、多型多架戰機、多個岸導火力單元，在戰區統一指揮下，按照戰訓一致、體系用兵要求，重點組織了聯合反潛和對海突擊行動」。

中共海事局於8月5日公布，解放軍將於8月6日至8月15日每日8時至18時，在黃海南部（連雲港外）5點連線海域進行實彈射擊。8日凌晨0時至9月8日晚間24時，將在渤海口北方4點連線範圍內執行軍事任務。（請參考：20220808中共鎖台軍演延長賽？ 雷根號急返助台）廣東海事局8日發布航行警告，於南海的湛江南三島東部4點連線海域進行射擊訓練，船隻禁止駛入。對此再度引發台灣島內民眾擔憂。

首先，共軍東部戰區於8日微博宣稱，繼續台島周邊海空域置重點在「聯合反潛和對海突擊行動」。這看起來令人怵目驚心，共軍怎麼沒完沒了。冷靜的檢索上述關鍵字「聯合反潛」、「對海突擊」、「聯合火力打擊」等字眼，或讀者從近一年筆者對此觀察，簡述就是共軍運用海空軍空中兵力對海、對水下進行瞬間、機動、立即、強力的火力對潛艦、對中大型海上目標、對地等打擊。

依據近年個人觀察共軍海空軍兵力運用與活動區域，大都在台灣西南國際海空域區域。除非西太平洋有美海空軍機艦，尤其是美軍大型海上目標，如航母，欲經巴士海峽往南海進行航行自由活動者，共軍空中兵力則會跨越巴士海峽往西太平洋模擬「對海突擊」打擊對手海上重要目標。

其次，依據共軍4天在台灣周邊軍演，我國軍發現052C型驅逐艦長春號/150，在台灣西南海域、共軍軍演區域六之禁航區、052C型驅逐艦艦上可配備卡-28艦載反潛直升機，推斷8日在台灣西南國際空域活動之卡-28艦載反潛升機，可能為052C型驅逐艦長春號/150艦載機。

而上述，卡-28艦載反潛直升機，今年2月份就已在前述海域活動。依據往例卡-28與直-9艦載直升機出現在台灣西南國際空域、與美軍及外軍潛艦經巴士海峽在西太平洋至南海水下海域往來，甚至共軍艦載反潛直升機活動的位置，距離我左營潛艦基地外，威懾意味濃厚。

最後，綜上所論，共軍「鎖台」軍演已經結束，回復以往在台灣西南國際海空域與周邊海域活動，我民眾無須被共軍東部戰區威懾性話術所誤導，以為共軍「繼續對台島進行聯合反潛、對海突擊」，是為「鎖台」軍演繼續進行；唯獨較為特殊的是，共軍在進行對我「鎖台」軍演後，共機跨越海峽中線以後就成為常態。

至於，近日中共海事局發布在黃海、渤海（請參考：20220808中共鎖台軍演延長賽？ 雷根號急返助台）、廣東湛江外南三島東部海域進行10天、1個月、2天等軍事任務與射擊訓練，從往例共軍在前述海域進行演習對照，皆為年度、地區部隊、例行性軍事訓練，我國人無須擔心。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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