裴洛西訪台後所留下兩岸局勢緊張的爛攤子，陸方以實體導彈試射、海空軍大規模聯合長航作戰一連展開數天，配合軟性虛擬世界網路攻擊兩手並進，充分秀出中國大陸的軟、硬軍事肌肉。

台灣國力現況疲弱，疫情後的重建之路尚緩步重整下，再也無多餘的財力、物力、心力去與對岸軍備競賽，但就現有的武器裝備，根本無法熱炒出一桌給國人安全感，又符合美方胃口的滿漢全席，凸顯近年來國防建軍備戰，都是呼口號、撒銀子的凱子軍購。

既然硬的搞不定，就只能柿子挑軟的吃，高升數位發展部部長的唐鳳以「可以破解中國網攻的新招」為噱頭，想在頹微的演習應對上博取些許聲量，此舉簡直打臉國安團隊平時毫無危機意識，在民進黨內已是中心思想與核心信仰的「抗中保台」，顯然就只是操弄意識形態來赢取選票的技倆。再者，網路世界攻防盡在彈指之間，中方演習當天，國防部網站就遭癱瘓，如若是兵城臨下、槍林彈雨的實景，局勢早已一去不復返，哪還有唐部長事後的大言不慚。

唐部長在6月時曾就醫療照護的逃逸外勞問題撰文「尋找對立中的交集」，文內熱情洋溢，結尾更是豪語建立政府與民間溝通的橋樑。如今兩岸戰火恐一觸即發，掌管這網路大軍的唐部長，是否也該用雙贏的思維來找出兩岸間的網路交集，而非虛擬攻防，各國理政皆有其治國方略，針鋒相對下絕無好下場，要和談先從軟性的虛擬世界開始吧。

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